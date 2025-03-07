На границах США массово конфискуют яйца

Пограничные службы могут досматривать вещи путешественников с разными целями: найти запрещенные вещества, незадекларированные ценности, предметы культурного наследия или контрабанду — но вряд ли еще несколько лет назад можно было представить, что пограничники будут целенаправленно искать в багаже куриные яйца.
Тем не менее, именно это и происходит на границах США. Из-за свирепой эпидемии птичьего гриппа в стране возник дефицит яиц, а вслед за этим резко выросли цены на них.
Гастрономический портал Food&Wine пишет, что предприимчивые граждане нашли выход и начали привозить яйца из соседних стран, но пограничную службу такая находчивость не впечатлила.
Речь даже не столько о том, что такая контрабанда может использоваться для незаконной торговли, сколько об эпидемии: вирус птичьего гриппа не интересуют государственные границы, и любая партия непроверенных яиц может еще сильнее усугубить ситуацию с болезнью.
Согласно отчету таможенной службы, только в январе в одном погранпункте в Эль Пасо было зафиксировано 90 попыток нелегально провезти яйца — с октября прошлого года общий объем незаконно ввозимых в страну яиц вырос на 29%.
Таможенная служба призывает путешественников декларировать все продовольственные товары, которые они провозят, чтобы избежать недопониманий или обвинений.
Большинство людей, которых поймали таможенники, нарушили закон неумышленно: они просто решили прикупить себе упаковку-другую, чтобы сэкономить деньги. Но есть среди задержанных и настоящие контрабандисты — таких людей ждут серьезные штрафы.
Максимальная сумма, на которую могут оштрафовать за контрабанду яиц — 10 тысяч долларов (890 тысяч рублей). Если же продукты везлись не для коммерческого использования, самый большой штраф может быть в 10 раз меньше.
Специалисты сообщают, что эпидемия птичьего гриппа до сих пор не утихает: с ее начала в 2022 году страна была вынуждена уничтожить 156 миллионов птиц, из которых 43 миллиона погибли в 2025 году.
Тем, кто никак не может отказаться от свежих яиц, находчивые предприниматели предлагают необычную услугу: взять домой курицу напрокат.