На грани выживания: В Финляндии обсуждают вопрос о продаже крупнейшей авиакомпании Finnair

Согласно данным здания, за пять лет Finnair влезла в серьезные долги, сумма которых в несколько раз превышает стоимость самой авиакомпании. Внутренние проблемы привели к забастовкам работников. По этой причине перевозчику пришлось отменить более ста авиарейсов, что повлекло дополнительные убытки на 40 млн евро.