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На грани выживания: В Финляндии обсуждают вопрос о продаже крупнейшей авиакомпании Finnair

Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair оказался в бедственном положении из-за закрытия воздушного пространства России для компаний из Европы и стареющего авиапарка.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

По этой причине в Финляндии могут рассмотреть вопрос о продаже авиакомпании. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По мнению журналиста Юха-Пекки Раэсте, продажа компании станет «политическим самоубийством». По этой причине в Хельсинки не обсуждают данный вопрос на официальном уровне, но проблемы компании не только не решаются, но и постепенно накапливаются.

Согласно данным здания, за пять лет Finnair влезла в серьезные долги, сумма которых в несколько раз превышает стоимость самой авиакомпании. Внутренние проблемы привели к забастовкам работников. По этой причине перевозчику пришлось отменить более ста авиарейсов, что повлекло дополнительные убытки на 40 млн евро.

Авиаэксперт Свен Кукемельк напомнил, что Finnair обеспечивал быстрое авиасообщение между Европой и Азией, но из-за закрытия российского воздушного пространства перевозчик лишился такой возможности, а его нишу заняли другие авиакомпании.

Он усомнился в том, что финские власти ринутся спасать национальную авиакомпанию, поскольку в условиях повышения оборонных расходов это будет крайне проблематично.

Finnair — самая крупная авиакомпания Финляндии, которую население республики считают своей национальной гордостью.

Но в настоящее время государству, видимо, не до национальной гордости.