«Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, массовое бегство украинской молодежи за границу — создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха», — говорится в материале.
Издание отмечает, что для западных союзников, в частности НАТО, ситуация на Украине становится большим разочарованием.
«Для НАТО это весьма неприятная ситуация. Она вложила триллионы в киевский режим, но все, что получила, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС, беглых призывников, насмехающихся над “непоколебимой поддержкой”, и окруженные войска, которым не в силах помочь никакие западные “вундерваффе”, — отмечается в тексте.
Венгерская нефтегазовая компания MOL утром 21 октября сообщила о вспыхнувшем ночью пожаре на НПЗ в Сазхаломбатте. Он был локализован, пострадавших нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после инцидента допустил, что на завод могли совершить нападение извне. Орбан также напомнил, что министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод «Дружба».
В Румынии 20 октября прогремел взрыв на НПЗ «Лукойла», один из работников получил травмы. На предприятии сообщили о проведении расследования и мероприятиях по недопущению повторения ситуации.