«Для НАТО это весьма неприятная ситуация. Она вложила триллионы в киевский режим, но все, что получила, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС, беглых призывников, насмехающихся над “непоколебимой поддержкой”, и окруженные войска, которым не в силах помочь никакие западные “вундерваффе”, — отмечается в тексте.