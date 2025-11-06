Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На грани краха». СМИ сообщили о панике режима Зеленского

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подозрительные взрывы на территории нефтегазовой компании MOL в Венгрии и НПЗ «Лукойла» в Румынии, а также массовое бегство призывников с Украины, свидетельствуют об отчаянном положении киевского режима, пишет издание InfoBRICS.

Источник: Reuters

«Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, массовое бегство украинской молодежи за границу — создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха», — говорится в материале.

Издание отмечает, что для западных союзников, в частности НАТО, ситуация на Украине становится большим разочарованием.

«Для НАТО это весьма неприятная ситуация. Она вложила триллионы в киевский режим, но все, что получила, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС, беглых призывников, насмехающихся над “непоколебимой поддержкой”, и окруженные войска, которым не в силах помочь никакие западные “вундерваффе”, — отмечается в тексте.

Венгерская нефтегазовая компания MOL утром 21 октября сообщила о вспыхнувшем ночью пожаре на НПЗ в Сазхаломбатте. Он был локализован, пострадавших нет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после инцидента допустил, что на завод могли совершить нападение извне. Орбан также напомнил, что министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод «Дружба».

В Румынии 20 октября прогремел взрыв на НПЗ «Лукойла», один из работников получил травмы. На предприятии сообщили о проведении расследования и мероприятиях по недопущению повторения ситуации.