На госуслугах заработала форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков

Владельцы каналов и страниц в соцсетях с 10 тыс. подписчиков теперь могут зарегистрироваться в госуслугах. На портале заработала специальная форма, сообщило Минцифры. С начала 2025 года незарегистрированным каналам нельзя будет публиковать рекламу и собирать пожертвования.