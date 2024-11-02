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На госуслугах заработала форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков

Владельцы каналов и страниц в соцсетях с 10 тыс. подписчиков теперь могут зарегистрироваться в госуслугах. На портале заработала специальная форма, сообщило Минцифры. С начала 2025 года незарегистрированным каналам нельзя будет публиковать рекламу и собирать пожертвования.

Источник: Агентство «Москва»

Регистрация доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для иностранцев. После заполнения формы заявке присвоят уникальный номер. В течение трех дней его нужно указать в закрепленном сообщении или описании канала, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность страницы автору заявки.

Ведомство примет решение о регистрации в течение 10 рабочих дней. Владелец должен будет указать в описании канала ссылку на запись в реестре Роскомнадзора.

Российские власти приняли закон о верификации блогеров, каналов и страниц в соцсетях с 10 тыс. подписчиков летом 2024 года. Владельцы страниц и каналов, чьи сведения не включены в реестр, не смогут размещать рекламу и собирать донаты. Всем пользователям соцсетей будет запрещено размещать публикации неверифицированных страниц.