На госуслугах заработала форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков

Регистрация доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для иностранцев. После заполнения формы заявке присвоят уникальный номер. В течение трех дней его нужно указать в закрепленном сообщении или описании канала, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность страницы автору заявки.
Ведомство примет решение о регистрации в течение 10 рабочих дней. Владелец должен будет указать в описании канала ссылку на запись в реестре Роскомнадзора.
Российские власти приняли закон о верификации блогеров, каналов и страниц в соцсетях с 10 тыс. подписчиков летом 2024 года. Владельцы страниц и каналов, чьи сведения не включены в реестр, не смогут размещать рекламу и собирать донаты. Всем пользователям соцсетей будет запрещено размещать публикации неверифицированных страниц.