На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на «Госуслугах» можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации. При этом возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры, объяснили в министерстве.