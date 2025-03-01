МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сервис, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов, заработал на «Госуслугах», сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.
«На “Госуслугах” заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Как это работает: в кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Наличие запрета можно проверить», — говорится в сообщении.
Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на «Госуслугах» можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации. При этом возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры, объяснили в министерстве.
Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на «Госуслугах». Понадобится электронная подпись. Создать ее можно в приложении «Госключ». Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников. Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет, отметили в Минцифры.