На «Госуслугах» запустили новый сервис для многодетных

Сейчас по нему можно посетить федеральные музеи. Позднее с его помощью можно будет получить скидку на железнодорожные и авиабилеты; сходить в театры, дворцы и дома культуры, зоопарки и национальные парки; записаться в спортивные учреждения и секции; оформить карты лояльности в магазинах.