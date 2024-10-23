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На «Госуслугах» запустили новый сервис для многодетных

На «Госуслугах» заработал сервис «Жизненные ситуации» для многодетных семей. Эксперты рассказали, для чего он нужен.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщил портал «Объясняем. РФ», благодаря новому сервису многодетные родители смогут экономить время. Так, вся информация о мерах поддержки для них собрана теперь на единой странице.

Сервис «Жизненные ситуации»

Уникальность этого сервиса заключается в комплексном подходе. Многодетные родители смогут решить не только частные вопросы, но и разобраться в непростых жизненных ситуациях.

В среднем одна «Жизненная ситуация» (ЖС) объединяет 16 услуг. На данный момент запущены 15 ЖС (семь — для обычных жителей, восемь — для бизнеса). К концу года заработают 34 ЖС.

Как новый сервис будет экономить время

По одной жизненной ситуации в среднем в 4,5 раза уменьшилось количество визитов в ведомства; с 34 до 25 уменьшилось количество нужных документов.

«Жизненные ситуации» помогут получить ответы на вопросы, проверить статус многодетной семьи, создать электронное удостоверение многодетной семьи в виде QR-кода.

Какие еще услуги появятся на сервисе

До конца 2024 года через сервис можно будет оформить прикрепление к поликлинике; справку о принадлежности семьи к категории малоимущих; единовременную выплату при рождении ребенка; единовременную социальную выплату на детей. Кроме того, появится возможность получать госуслуги в проактивном формате, без заявлений.

Зачем нужно электронное удостоверение многодетной семьи

Сейчас по нему можно посетить федеральные музеи. Позднее с его помощью можно будет получить скидку на железнодорожные и авиабилеты; сходить в театры, дворцы и дома культуры, зоопарки и национальные парки; записаться в спортивные учреждения и секции; оформить карты лояльности в магазинах.

Ранее стало известно, что многодетные семьи могут бесплатно попасть в Эрмитаж.