На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию

Планируется, что функционал сервиса будет расширяться. Ожидается, что до конца текущего года граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проактивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию. Также предполагается, что они смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете портала.