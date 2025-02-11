На «Госуслугах» внедрили функцию анонимного сообщения водителю

В мобильном приложении «Госуслуги» внедрили функцию, которая позволяет отправить водителю анонимное сообщение о том, что у него есть проблема с машиной, пишет РБК.
Так, хозяину автомобиля можно рассказать, что не выключены фары, открыто окно или спущено колесо. Кроме того, его можно оповестить о сработавшей сигнализации или что машину эвакуируют, что она оказалась в ДТП или заблокировала проезд.
Анонимное уведомление оставляется следующим образом: в разделе «Транспорт Права» следует выбрать опцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». При отправке нужно указать номер транспортного средства. Хозяин машины увидит данные о локации, откуда отправили сообщение.
Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появился сервис «Жизненная ситуация», который позволит восстановить и заменить документы. Например, благодаря ему можно восстановить паспорт гражданина Российской Федерации в случае утери, кражи, а также если он был испорчен. Также можно восстановить полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, пенсионные документы и документы об образовании.
Кроме того, сервис позволяет оформить статус многодетной семьи и электронное удостоверение многодетных.
С его помощью также проще и быстрее оформляются документы при переезде в другой регион. Например, через «Госуслуги» при переезде можно подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать ребенка в школу и детсад, переоформить пенсии и социальные выплаты и встать на учет в военкомате.