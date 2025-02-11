На «Госуслугах» внедрили функцию анонимного сообщения водителю

С его помощью также проще и быстрее оформляются документы при переезде в другой регион. Например, через «Госуслуги» при переезде можно подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать ребенка в школу и детсад, переоформить пенсии и социальные выплаты и встать на учет в военкомате.