На Госуслугах появятся профили с достижениями для студентов и молодежи

Сервис будет получать данные исключительно из государственных и муниципальных учреждений, однако также рассматривается возможность подключения информации от частных организаций.
Григоренко отметил, что благодаря объединению всех сведений на одной платформе, государство сможет предоставлять индивидуальные рекомендации для обучающихся. Студенты смогут самостоятельно развивать свои профили. «Благодаря этому услуги будут предлагаться и оказываться более таргетированно. Например, если у ребенка есть достижения в спорте по футболу, в услуге на летний отдых детей родитель сможет получить рекомендации системы лагерей, в которых есть уклон на спортивные мероприятия по футболу», — пояснил он в разговоре с РБК.
Заполнение профиля будет добровольным. Кроме того, Григоренко добавил, что Федеральному агентству по делам молодежи и другим государственным органам поручено создать на «Госуслугах» «Единый профиль молодого человека». Это позволит людям до 35 лет загружать информацию о своем образовании и потенциальном трудоустройстве.
Представитель аппарата Григоренко подчеркнул, что для обеспечения безопасности сервиса будет использоваться многоуровневая защита, а данные будут храниться в региональных информационных системах. Заказчиком сервиса выступает Министерство просвещения РФ.
На основе данных из портфолио также будет рассматриваться возможность проактивного предложения работы молодым людям, соответствующей их цифровому профилю.
Ранее сообщалось, что в России создается единая цифровая платформа по охране здоровья, благодаря которой у населения появятся цифровые медицинские двойники.