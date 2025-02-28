На Госуслугах появятся профили с достижениями для студентов и молодежи

Григоренко отметил, что благодаря объединению всех сведений на одной платформе, государство сможет предоставлять индивидуальные рекомендации для обучающихся. Студенты смогут самостоятельно развивать свои профили. «Благодаря этому услуги будут предлагаться и оказываться более таргетированно. Например, если у ребенка есть достижения в спорте по футболу, в услуге на летний отдых детей родитель сможет получить рекомендации системы лагерей, в которых есть уклон на спортивные мероприятия по футболу», — пояснил он в разговоре с РБК.