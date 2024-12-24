На «Госуслугах» появилось достижение за нарушение ПДД

В честь своего пятнадцатилетия портал «Госуслуги» создал специальную юбилейную страницу. На ней «Госуслуги» рассказывают о своих достижениях за эти годы в цифрах, а также показывают индивидуальные достижения пользователя. Посмотреть страницу может любой — правда, сперва для этого нужно войти в сервис.