На «Госуслугах» появилось достижение за нарушение ПДД

Сервис «Госуслуги» стал настоящим прорывом в развитии цифровых государственных сервисов и за время своего существования прочно вошел в жизнь большинства россиян.
В честь своего пятнадцатилетия портал «Госуслуги» создал специальную юбилейную страницу. На ней «Госуслуги» рассказывают о своих достижениях за эти годы в цифрах, а также показывают индивидуальные достижения пользователя. Посмотреть страницу может любой — правда, сперва для этого нужно войти в сервис.
Среди индивидуальных достижений — награды за зарегистрированного ребенка, брак, карту болельщика и многое другое, что можно оформить через Госуслуги. Есть также достижения «Главный критик» (2 и более оценок на «Госуслугах») и «Электронный гражданин» (2 и более услуг за год).
Но пользователей социальных сетей сильнее всего заинтересовала награда «Учу ПДД»: она выдается тем, кто оплатил 10 и более штрафов за нарушение скорости с помощью портала.
«То есть для получения награды надо нарушать! Госуслуги поощряют нарушителей». — пишет один из пользователей в Х (бывшем Твиттере).
Многие также отмечают, что за соблюдение ПДД наград нет, и, получается, нет никакой мотивации эти правила соблюдать. Другие же удивляются тому, что кто-то собирает достижения на портале.
Ранее рассказывали о том, как мошенники имитируют взлом «Госуслуг».