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На «Госуслугах» появилось достижение за нарушение ПДД

Это одна из наград на юбилейной странице портала.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Сервис «Госуслуги» стал настоящим прорывом в развитии цифровых государственных сервисов и за время своего существования прочно вошел в жизнь большинства россиян.

В честь своего пятнадцатилетия портал «Госуслуги» создал специальную юбилейную страницу. На ней «Госуслуги» рассказывают о своих достижениях за эти годы в цифрах, а также показывают индивидуальные достижения пользователя. Посмотреть страницу может любой — правда, сперва для этого нужно войти в сервис.

Среди индивидуальных достижений — награды за зарегистрированного ребенка, брак, карту болельщика и многое другое, что можно оформить через Госуслуги. Есть также достижения «Главный критик» (2 и более оценок на «Госуслугах») и «Электронный гражданин» (2 и более услуг за год).

Но пользователей социальных сетей сильнее всего заинтересовала награда «Учу ПДД»: она выдается тем, кто оплатил 10 и более штрафов за нарушение скорости с помощью портала.

«То есть для получения награды надо нарушать! Госуслуги поощряют нарушителей». — пишет один из пользователей в Х (бывшем Твиттере).

Многие также отмечают, что за соблюдение ПДД наград нет, и, получается, нет никакой мотивации эти правила соблюдать. Другие же удивляются тому, что кто-то собирает достижения на портале.

Ранее рассказывали о том, как мошенники имитируют взлом «Госуслуг».