На горизонте — Луна! Топ-10 книг о колонизации других планет

В те годы многие были уверены: еще чуть-чуть — и колонизация других планет не за горами.
Теперь, когда прошло больше полувека, это уже не так очевидно. Проблемы, с которыми столкнулись человечество и отдельные страны, обладающие космическими технологиями, делают звезды все более недостижимыми. Тем не менее, это не может затормозить писательские фантазии. Начиная с 1930-х годов земные писатели мечтают о том, какими будут чужие планеты и с какими трудностями придется столкнуться первым колонистам.
1. Планета ненавидит колонистов. Гарри Гаррисон «Неукротимая планета»
Это классика на века. Книга американского писателя Гарри Гаррисона (Генри Демпси) была написана за девять лет до высадки на Луну. В этом произведении главный герой Язон динАльт прибывает на планету, обрушивающую на поселенцев самые жуткие несчастья. Здесь людям враждебно все — от фауны, отличающейся большим количеством острых зубов и длинных когтей, до ураганов, приливных волн высотой 30 метров и извержений вулканов. И что самое странное, чем сильнее всему этому сопротивляются колонизаторы планеты, тем больше враждебных тварей в местных джунглях они встречают и тем сильнее колонии терзают бури и землетрясения.
В США книга вышла под названием «Мир смерти», а в СССР под названием «Неукротимая планета» ее выпустили только в 1972 году. Разумеется, в магазинах найти ее было невозможно, и большая часть школьников познакомилась с «Неукротимой планетой» только в 1980-х годах, когда американскую фантастику стали публиковать достаточно широко. Книга потрясала воображение, а после ее выхода в обиход всех школьников прочно вошло слово «периметр» — в книге колонисты его тщательно укрепляли.
2. Колонизация Луны. «Человек, который продал Луну» Роберта Хайнлайна
О полете на Луну как о частной инициативе и о том, откуда взять деньги, чтобы ее колонизировать, написал американский писатель Роберт Хайнлайн еще в 1950 году. Его главный герой Дэлос Харриман вкладывает все свои ресурсы, все силы и всю жизнь в дело колонизации Луны. Он создает корпорацию, которая строит ракеты и приступает к освоению спутника Земли. Его трагедия в том, что, когда он сам наконец может оставить свою работу и полететь на Луну, оказывается, что он слишком стар и немощен. Тем не менее он нанимает двух контрабандистов, и они доставляют Харримана на Луну, исполняя его мечту. Как вы знаете, похожую тему — колонизацию Марса — позже оседлает другой американский бизнесмен — Илон Маск. Правда, уже не верится, что он вообще может что-то сделать в этом направлении.
3. Колонизация Луны зэками. «Луна — суровая хозяйка» Роберта Хайнлайна
В связи с годовщиной высадки астронавтов на Луну следует вспомнить еще один совершенно бессмертный шедевр — роман Хайнлайна «Луна — суровая хозяйка», в котором Луна предстает колонизированной планетой. Действие происходит всего через 50 лет после наших дней. На Луне живут и работают исключительно ссыльные и бывшие зэки, из-за чего нравы на ней отличаются суровостью. Лунные колонисты чувствуют себя ущемленными — они живут в условиях ограничения ресурсов, тогда как все, что они добывают, отправляется на Землю.
В конце концов в колонии вспыхивает бунт против диктата Земли, но мало кто подозревает, что лидером революции становится не человек, а суперкомпьютер по имени Майкрософт, он же Майк, который дружит с главным героем Манни. Успех романа в России произошел благодаря усилиям переводчиков — они прекрасно справились с задачей передачи сленга колонистов и создали особую языковую атмосферу книги. Между прочим, в 1998 году роман о колонистах Луны занял 15-е место в топ-100 лучших романов XX века на английском языке.
4. Навстречу другим вселенным: «Пробуждение Левиафана» Джеймса Кори
Первый роман писателей Даниэля Абрахама и Тая Фрэнка из серии «Экспансия» был опубликован в 2011 году и через год был удостоен премии американских поклонников фантастики — «премии Хьюго». Писатели творили под общим псевдонимом Джеймс Кори. Сюжет книги стал широко известен молодым россиянам благодаря сериалу «Экспансия» студии Syfy — уже вышло шесть сезонов. Роман, как и сериал, рассказывает о технологиях колонизации других планет, включая Марс, политических интригах между планетами Солнечной системы и попытках человечества вырваться за ее пределы. Роман был переведен на 15 языков, и его «вселенная» действительно стремительно разрастается. Писатель Тай Фрэнк признался, что «Экспансия» сначала была всего лишь видеоигрой, затем — ролевой игрой, потом стала романом, позже сериалом, а затем стала серией видеоигр. Кстати, всего в серии 11 книг, но многие из них уже не найти на прилавках.
5. Чтобы выжить. «Марсианин» Энди Вейера
Дебютное произведение американца Энди Вейера вызвало такой шквал интереса в Интернете и такие жаркие споры «диванных экспертов», что было тут же экранизировано. Если помните, главного героя в фильме «Марсианин» играл Мэтт Деймон. Идея романа пришла к автору, когда он обдумывал, можно ли с помощью современных технологий отправить на Марс людей и с какими трудностями им придется столкнуться. На самом деле 90% текста — это математические расчеты и анализ ситуации, в которую попал главный герой. Именно эти расчеты и зацепили аудиторию за живое — в 2015 году в Японии, Израиле и Испании роман был признан лучшим переводным романом, а спустя год признание нашло автора и в США — ему вручили премию Джона Кэмпбела за лучший дебют.
6. «Космострада запредельности» Джона Де Ченси: миллионы колонизированных планет
В 2002 году в России вышло единственное издание романа Джона Де Ченси «Космический дальнобойщик. Космострада запредельности». Однако истинные ценители фантастики познакомились с ним еще в 1990-х годах с помощью пиратских изданий.
Роман, написанный в 1984 году, представляет собой описание огромного мира, включающего в себя сотни колонизированных людьми и другими расами планет, которые соединяются артефактом древности — таинственной Космострадой, ведущей через порталы от планеты к планете. Дорога кажется бесконечной, но главному герою — водителю огромной космической фуры, в недрах которой обитает электронный двойник его отца Сэма, — придется проверить, есть ли у нее конец, и найти ответы на тайны Вселенной.
7. Инструкция по колонизации Марса. «Марсианская трилогия» Кима Робинсона
Трилогию романов Кима Робинсона о колонизации планеты Марс называют практическим пособием по заселению Марса. Серия включает в себя книги «Красный Марс» — о судьбе первых колонистов, «Зеленый Марс» — о трансформировании планеты и «Голубой Марс» — о перспективах развития цивилизации на Марсе, а не то, что вы подумали.
В ходе действия человечество вынуждено искать спасения на Красной планете, ведь на Земле буквально начинается потоп из-за череды извержений и таяния арктического ледникового щита.
8. Не колонизация, а вырождение: «Поверхностное натяжение» Джеймса Блиша
«Поверхностное натяжение» Блиша — это, собственно, не книга. Это рассказ, который был признан одним из лучших фантастических произведений до 1970 года. Он был написан автором в конце 1930-х годов и опубликован в 1942 году. Его сюжет отличается оригинальностью: прибывшие на новую планету колонисты обнаруживают, что не могут на ней жить — всю поверхность, кроме крохотного островка, занимает океан. Улететь они не могут — их корабль «Пантропия» разбит. Поэтому они вынуждены изменяться сами, генетически модифицируя собственный организм, но добиваются весьма незначительных успехов: микроскопические люди-гуманоиды заселяют небольшие пресные озера планеты. Они ведут постоянную борьбу с одноклеточными организмами, а на зиму вынуждены окукливаться, чтобы выжить. Вот такое «светлое будущее».
9. Одичали, но не сдались. «Поселок» Кира Булычева
У российской литературы свое видение колонизации. Роман Кира Булычева «Поселок» описывает трудности, которые поджидают людей на других планетах. Колонизация начинается поневоле: корабль терпит бедствие на неизвестной планете. Колонисты вынужденно основывают первое поселение в крайне враждебном мире. Поскольку жизнь у них трудна, они постепенно дичают. Передача абстрактных данных детям почти невозможна — приходится выживать. Впрочем, все заканчивается в лучших традициях советской фантастики. Вышедшая к месту крушения экспедиция колонистов встречается с новыми колонистами, которые прибыли на планету. Все спасены.
10. «Страна багровых туч» братьев Стругацких. «Бойтесь красного кольца!»
Повесть «Страна багровых туч» братьев Стругацких была написана еще тогда, когда наука имела туманное представление о планете Венере, и поэтому писатели могли дать волю своей фантазии. Правда, о колонизации планеты речи по сюжету не шло. Героям всего-навсего было нужно на фотонном планетолете высадиться на Венеру и по радиоактивной пустыне добраться до гигантских залежей тяжелых элементов. В повести месторождение называют Урановой Голкондой. Героям предстоит выяснить, почему погибли их предшественники и что значит их последнее послание «Бойтесь красного кольца!». Повесть была выпущена в советском издательстве «Детгиз» в 1959 году. Говорят, Борис Стругацкий ее очень не любил за изображение героев как рыцарей без страха и упрека.