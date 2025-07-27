На горизонте — Луна! Топ-10 книг о колонизации других планет

О полете на Луну как о частной инициативе и о том, откуда взять деньги, чтобы ее колонизировать, написал американский писатель Роберт Хайнлайн еще в 1950 году. Его главный герой Дэлос Харриман вкладывает все свои ресурсы, все силы и всю жизнь в дело колонизации Луны. Он создает корпорацию, которая строит ракеты и приступает к освоению спутника Земли. Его трагедия в том, что, когда он сам наконец может оставить свою работу и полететь на Луну, оказывается, что он слишком стар и немощен. Тем не менее он нанимает двух контрабандистов, и они доставляют Харримана на Луну, исполняя его мечту. Как вы знаете, похожую тему — колонизацию Марса — позже оседлает другой американский бизнесмен — Илон Маск. Правда, уже не верится, что он вообще может что-то сделать в этом направлении.