На Google-картах заметили загадочную «дверь» в вечных мерзлотах Антарктиды

Все объекты, возникающие в Антарктиде, если это не снег или лёд, моментально обрастают теориями в Интернете. Так, некоторые пользователи уже нашли доказательства тому, что это не что иное, как вход в жилище снежного человека. Другие утверждают, что это дверь может вести на борт погребённого под снегом космического корабля.