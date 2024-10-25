На Гавайях нашествие кокосовых жуков-носорогов, уничтожающих плантации

Кокосовые жуки-носороги впервые были замечены на Гавайях около десяти лет назад, однако в мае 2023 года их популяция так возросла, что проблема стала критической. Известно, что вредители поедают пальмы, а также ананасовые, банановые плантации, урожай папайи, сахарного тростника и таро. Помимо прочего, эти жуки могут быть переносчиками болезней, потому что живут в грязи и мульче (покрытие для почвы).