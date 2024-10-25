На Гавайях нашествие кокосовых жуков-носорогов, уничтожающих плантации

Гавайи (штат в США) удваивают усилия по борьбе с инвазивными кокосовыми жуками-носорогами, а власти штата вводят новые правила, чтобы предотвратить распространение вредных насекомых по всему Тихоокеанскому архипелагу.
22 октября совет по сельскому хозяйству утвердил новые правила, включающие запрет на перемещение зараженной почвы и компоста между островами и усиление проверок на наличие насекомых.
Кокосовые жуки-носороги впервые были замечены на Гавайях около десяти лет назад, однако в мае 2023 года их популяция так возросла, что проблема стала критической. Известно, что вредители поедают пальмы, а также ананасовые, банановые плантации, урожай папайи, сахарного тростника и таро. Помимо прочего, эти жуки могут быть переносчиками болезней, потому что живут в грязи и мульче (покрытие для почвы).
Предполагается, что новые меры по борьбе с инвазивными кокосовыми жуками-носорогами могут также остановить распространение маленьких огненных муравьев, еще одного инвазивного вида, который ставит под угрозу местное сельское хозяйство и местную флору и причиняет вред людям и домашним животным.
Местные активисты также активизируют усилия по поиску мест размножения, чтобы предотвратить рост популяции жуков. Например, организация Conservation Dogs of Hawaii обучила своих собак распознавать инвазивных насекомых по запаху. Как сообщает Island News, одна команда из трех собак уже обнаружила более 80 кокосовых жуков-носорогов в июне.
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