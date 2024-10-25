На фреске Микеланджело в Сикстинской капелле у женщины увидели рак груди

Международная команда ученых из Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Франции (эксперты по судебной медицине, гистологии, палеопатологии и искусствоведы) изучила фреску Микеланджело «Всемирный потоп» из росписи Сикстинской капеллы в Риме. Исследователи сделали вывод, что одна из женщин, изображенных на ней, страдала раком груди. Своими мыслями на этот счет они поделились в журнале The Breast.
По их мнению, художник изобразил так намеренно, что, скорее всего, связано с символическим значением неизбежной смерти, как выражено в Книге Бытия. При этом грудь как символ материнства и женственности неизменно играла важную роль в художественных представлениях различных культур и эпох.
Фрески Сикстинской капеллы Микеланджело начал создавать в 1508 году по заказу папы Юлия II. Всего на своде он изобразил примерно 300 фигур. Основной темой является события Книги Бытия из Ветхого Завета. Во втором пролете свода первой живописной сценой был как раз «Всемирный потоп», изображающий группу людей, которые убегают от наступающей воды. Слева на переднем плане показана практически обнаженная молодая женщина в синей косынке, свидетельствующей о ее замужнем статусе.
Левая грудь женщины, как пишут ученые, имеет признаки птоза — так выражены последствия грудного вскармливания, а также значительно выступающий сосок и гладкие очертания. На правой груди сосок втянут и деформирован, также втянута кожа на ареоле и вокруг него. В верхнем медиальном квадранте груди и около подмышечной впадины заметны выпуклости, напоминающие увеличенные лимфоузлы.
В эпоху Ренессанса часто происходили эпидемии и был широко распространен туберкулез, который может проникать в ткань грудной железы с кровью или лимфой. Однако узловая форма туберкулезного мастита, которая совпадает с клинической картиной, увиденной экспертами на фреске, встречается редко даже в регионах, где туберкулез распространен.
По совокупности различных признаков исследователи пришли к мнению, что вид правой груди женщины на «Всемирном потопе» Микеланджело может говорить о возможном диагнозе «карцинома молочной железы». Так современная наука называет злокачественные опухоли, образующиеся в тканях груди из измененных клеток, не способных к нормальному функционированию. Для них характерна высокая агрессивность и быстрое образование метастазов сначала в соседние, а затем и в отдаленные органы. Основная доля заболевших приходится на женщин зрелого и пожилого возраста.
Ученые уверены (изучив многочисленные картины, фрески и скульптуры авторства Микеланджело), что великий художник имел представления об анатомии здоровой груди и видел рак молочных желез (с 17 лет он принимал участие в патологоанатомических вскрытиях). В данном случае он намеренно изобразил на своей работе патологию, вложив в это определенный смысл и теологическое значение.
«Теологическая мотивация Потопа очевидна: “И увидел Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время”. Праведники нашли безопасное убежище внутри Ковчега (на задней стороне фрески). Остальные люди наказаны и умрут», — говорится в статье.
Для искусства Ренессанса в целом и для Микеланджело в частности характерно андрогинное изображение людей с неестественно рельефной и выраженной мускулатурой. Отрицательные черты могли усиливаться признаками аномалии, деформации, патологических изменений или искаженными чертами лица, как видно в данном случае. В группе людей, спасающихся от Потопа, есть несколько типов персонажей, которые символизируют семь смертных грехов: чревоугодие и леность (мужчина с бочкой), гнев (люди, дерущиеся в лодке), алчность (женщина, несущая вещи). Ученые предположили, что изучаемая фигура с раком груди может представлять собой грех похоти.
«Изображение вероятного рака груди связано с концепцией бренности жизни и имеет значение наказания. Женщина указывает на землю указательным пальцем правой руки (сторона, где она поднимает и обнажает грудь). Этот жест может относиться к Бытию 3,19: “… ибо прах ты и в прах возвратишься”. И ее неизлечимая болезнь, и жест неразделимы и иллюстрируют смертность из-за наказания», — подчеркивается в научной работе.
Физические дефекты или болезни в работе Микеланджело изображены как следствие духовного падения человека.