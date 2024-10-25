На фреске Микеланджело в Сикстинской капелле у женщины увидели рак груди

Для искусства Ренессанса в целом и для Микеланджело в частности характерно андрогинное изображение людей с неестественно рельефной и выраженной мускулатурой. Отрицательные черты могли усиливаться признаками аномалии, деформации, патологических изменений или искаженными чертами лица, как видно в данном случае. В группе людей, спасающихся от Потопа, есть несколько типов персонажей, которые символизируют семь смертных грехов: чревоугодие и леность (мужчина с бочкой), гнев (люди, дерущиеся в лодке), алчность (женщина, несущая вещи). Ученые предположили, что изучаемая фигура с раком груди может представлять собой грех похоти.