На Фолклендских островах на глубине около 6 метров обнаружили деревья

На протяжении многих столетий считалось, что на Фолклендских островах, расположенных в южной части Атлантического океана, из-за климата не может вырасти ни одно дерево — только кустарники и другая низкорослая растительность. Однако недавно ученые выяснили, что это не совсем так: на глубине около 6 метров под землей исследовательская группа обнаружила окаменелости деревьев. Анализ пыльцы и спор растений указал, что возраст находки — от 15 до 30 миллионов лет.