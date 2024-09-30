На Фолклендских островах на глубине около 6 метров обнаружили деревья

На протяжении многих столетий считалось, что на Фолклендских островах, расположенных в южной части Атлантического океана, из-за климата не может вырасти ни одно дерево — только кустарники и другая низкорослая растительность. Однако недавно ученые выяснили, что это не совсем так: на глубине около 6 метров под землей исследовательская группа обнаружила окаменелости деревьев. Анализ пыльцы и спор растений указал, что возраст находки — от 15 до 30 миллионов лет.
Наличие окаменелостей деревьев свидетельствует о том, что когда-то на острове были обширные леса. Ученые предполагают, что деревья, идентичные найденным, встречаются в современной Патагонии. Это означает, что миллионы лет назад климат на Фолклендских островах был более влажным и теплым, чем сегодня.
Мы подумали, что это действительно странно, потому что одна из особенностей Фолклендских островов, о которой все знают, заключается в том, что на них не растут деревья, так как они очень продуваемы ветрами и бесплодны.
Предполагается, что на изменения климата Фолклендских островов повлияли западные ветры. Исследовательская команда считает, что дальнейшее изучение территорий южной части Атлантического океана сможет предсказать будущие экологические изменения.
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