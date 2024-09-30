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На Фолклендских островах на глубине около 6 метров обнаружили деревья

А точнее — их многомиллионные окаменелости. Это открытие свидетельствует о значительных климатических изменениях.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Зои Томас/Университет Саутгемптона

На протяжении многих столетий считалось, что на Фолклендских островах, расположенных в южной части Атлантического океана, из-за климата не может вырасти ни одно дерево — только кустарники и другая низкорослая растительность. Однако недавно ученые выяснили, что это не совсем так: на глубине около 6 метров под землей исследовательская группа обнаружила окаменелости деревьев. Анализ пыльцы и спор растений указал, что возраст находки — от 15 до 30 миллионов лет.

Фолклендские острова — отдаленный архипелаг в южной части Атлантического океана; управляемая Великобританией заморская территория, из-за которой в 1982 году Соединенное Королевство и Аргентина вели непродолжительную войну.

Наличие окаменелостей деревьев свидетельствует о том, что когда-то на острове были обширные леса. Ученые предполагают, что деревья, идентичные найденным, встречаются в современной Патагонии. Это означает, что миллионы лет назад климат на Фолклендских островах был более влажным и теплым, чем сегодня.

Мы подумали, что это действительно странно, потому что одна из особенностей Фолклендских островов, о которой все знают, заключается в том, что на них не растут деревья, так как они очень продуваемы ветрами и бесплодны.

Доктор Зои Томас
ведущий автор исследования

Предполагается, что на изменения климата Фолклендских островов повлияли западные ветры. Исследовательская команда считает, что дальнейшее изучение территорий южной части Атлантического океана сможет предсказать будущие экологические изменения.

Ранее рассказывали, что 466 миллионов лет назад вокруг Земли были кольца, как у Сатурна.