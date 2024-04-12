На Филиппинах пес породы ши-тцу ценой своей жизни спас хозяев от змеи

Любимцы нередко рискуют собой ради спасения хозяев. Например, в январе 2024 года собака по кличке Руби помогла вытащить на берег провалившегося под лед мужчину. Полицейский привязал спасательный круг к ошейнику Руби, хозяин подозвал питомца к себе и смог схватиться за диск, рассказывали в USA Today.