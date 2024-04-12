На Филиппинах пес породы ши-тцу ценой своей жизни спас хозяев от змеи

На Филиппинах в городе Баколод собака породы ши-тцу ценой собственной жизни спасла хозяев от ядовитой змеи. Пес по кличке Зи заметил, что в дом проникла рептилия и начал лаять. Инцидент произошел ранним утром — люди спали, и маленькой собачке удалось их разбудить, пишет GMA Network.
Хозяева Зи обратились за помощью к местным властям. Змею поймали и передали в Департамент окружающей среды и природных ресурсов. Вид рептилии в публикации не уточнили.
К сожалению, змея укусила Зи. Преданный питомец умер. По словам его хозяев, храбрая кроха навсегда останется в их памяти.
Ши-тцу обычно весят 4−7 кг. У них длинная шелковистая шерсть и висячие ушки. Это ласковые и дружелюбные создания, которые легко поддаются дрессировке и воспитанию. Во времена династии Мин представителей породы содержала королевская семья Китая. Название ши-тцу переводится с китайского как «лев».
Любимцы нередко рискуют собой ради спасения хозяев. Например, в январе 2024 года собака по кличке Руби помогла вытащить на берег провалившегося под лед мужчину. Полицейский привязал спасательный круг к ошейнику Руби, хозяин подозвал питомца к себе и смог схватиться за диск, рассказывали в USA Today.
Люди тоже приходят на помощь, попавшим в беду животным. Этой весной спасатели на Камчатке помогли выбраться на сушу псу, дрейфовавшему на отколовшейся льдине. Во время спасательной операции использовали водолазную беседку, которая предназначается для спуска и подъема аквалангистов.
Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге создали протезы для лайки, попавшей в капкан. Раненный пес по кличке Пашка несколько дней пролежал в поле. Его нашли случайно. Из-за полученных травм 11-месячной собаке частично ампутировали передние лапы.