На Филиппинах на берег выбросило редкую беременную акулу. Что это за вид

На Филиппинах на берег выбросило беременную пелагическую большеротую акулу, сообщается в посте Национального музея Филиппин в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Это первый подобный задокументированный случай, уточняет Live Science. Она носила семерых детенышей.

Останки акулы длиной 5,5 м нашли еще 14 ноября в Барангай-Ипиле. Как пишет New Scientist, на теле самки не было следов от рыболовных орудий. По мнению экспертов, детеныши были исторгнуты из ее утробы уже на берегу.

Находка подтвердила, что пелагические большеротые акулы — живородящие. Ранее ученые не были уверены в этом.

Пелагические большеротые акулы известны с 1976 года. Тогда случайно поймали одну из особей — рыба запуталась в глубоководных сетях возле Гавайских островов. По данным природоохранной организации Oceana, за прошедшее время в дикой природе было зафиксировано менее 60 представителей вида.

Свое название пелагические большеротые акулы получили из-за внушительной округлой пасти, чья ширина составляет около 1,2 м. Весят такие создание 1225 кг. Они обитают на глубине 4,6 м, на мелководье всплывают по ночам. Пелагические большеротые акулы питаются ракообразными — плавают с широко открытой пастью, чтобы поймать их. В их ртах есть органы, которые излучают свет и привлекают потенциальную добычу.

Ранее сообщалось о том, что на берег Папуа — Новой Гвинеи вынесло останки «русалки». Это глобстер — неопознанная органическая масса. Конкретный напоминает по форме мифическое существо. Установить, кому принадлежат останки не получилось. При их захоронении не было произведено соответствующих измерений. Ученые после изучения снимков загадочного существа разошлись во мнениях. Некоторые предположили, что это карликовый кашалот, дюгонь или акула.