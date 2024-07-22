На Филиппинах мужчина стал врачом в 70 лет. Как ему это удалось

Малаец Тох Хонг-Кенг получил медицинский диплом в 70 лет. В 65 лет он ушел на пенсию с должности руководителя отдела продаж, пишет South China Morning Post. Тох Хонг-Кенг окончил Юго-западный университет PHINMA на Филиппинах в городе Себу, его специализация в публикации не уточняется.
Как отметили в Ceby Daily News, в молодости мужчина даже не мечтал о том, чтобы стать врачом. Сначала он изучал химию, инженерное дело и финансы. О дипломе в сфере медицины он задумался перед выходом на пенсию. К этой мысли его подтолкнула встреча со студентами медиками из Индии во время путешествия по Киргизии. Его решение продолжить учебу в преклонном возрасте поддержали родственники — у новоиспеченного выпускника есть трое детей и двое внуков.
Университет Тох Хонг-Кенг выбирал исходя из того, есть ли там ограничения по возрасту для студентов, стоимости обучения и языка, на котором ведется учебный процесс. Сперва он решил подать документы в вуз родной Малайзии, однако не нашел там ни одного студента, старше 35 лет. При этом обучение в частных заведениях оказалось для него слишком дорогим. Он отказался от идеи получить диплом в Киргизии, так как признал, что в его возрасте ему было бы сложно выучить еще один язык. Однако Тох Хонг-Кенг знает мандаринское наречие китайского языка, так что он нашел медицинскую школу в Китае. Ему подходили расценки на учебу, но в выбранном вузе он не обнаружил ни одного студента старше 30 лет. После этого он расширил поиски — искал подходящее учебное заведение в Сети по всей Азии. Тох Хонг-Кенг подавал документы в несколько университетов в Маниле (столица Филиппин), однако там были возрастные ограничения. В вуз в Себу его зачислили в 2019 году — на тот момент студенту исполнилось 66 лет.
Тох Хонг-Кенг признается, что не планирует работать по специальности — чтобы стать врачом в Малайзии ему пришлось бы пройти дополнительную сертификацию. Мужчина собирается вернуться в продажи и изучить возможности маркетинга в сфере медицины.
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