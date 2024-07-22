На Филиппинах мужчина стал врачом в 70 лет. Как ему это удалось

Университет Тох Хонг-Кенг выбирал исходя из того, есть ли там ограничения по возрасту для студентов, стоимости обучения и языка, на котором ведется учебный процесс. Сперва он решил подать документы в вуз родной Малайзии, однако не нашел там ни одного студента, старше 35 лет. При этом обучение в частных заведениях оказалось для него слишком дорогим. Он отказался от идеи получить диплом в Киргизии, так как признал, что в его возрасте ему было бы сложно выучить еще один язык. Однако Тох Хонг-Кенг знает мандаринское наречие китайского языка, так что он нашел медицинскую школу в Китае. Ему подходили расценки на учебу, но в выбранном вузе он не обнаружил ни одного студента старше 30 лет. После этого он расширил поиски — искал подходящее учебное заведение в Сети по всей Азии. Тох Хонг-Кенг подавал документы в несколько университетов в Маниле (столица Филиппин), однако там были возрастные ограничения. В вуз в Себу его зачислили в 2019 году — на тот момент студенту исполнилось 66 лет.