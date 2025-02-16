Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Евровидении споют песню про собаку Лайку

Ирландия выступит на музыкальном конкурсе с песней про первую советскую собаку-космонавта.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Казалось бы, что связывает популярный европейский песенный конкурс и первые опыты советских ученых по покорению космического пространства, проходившие полвека назад?

Ответ — ирландская певица Емми. В этом году 24-летняя девушка представит свою страну на Евровидении песней Laika Party («Вечеринка Лайки»), в которой споет альтернативную историю первой собаки полетевшей в космос. Новостью об этом поделилось издание «Вокруг света».

Настоящая Лайка отправилась на орбиту Земли в 1957 году и, к сожалению, погибла уже через несколько часов после запуска. Певица же поет о том, что верит в то, что собака выжила и до сих пор кружится вокруг земного шара.

Тема песни выбрана не случайно: одна из авторов текста, Лариса Тормей — уроженка Башкортостана, переехавшая в Ирландию 20 лет назад. Девушки познакомились в Норвегии, Емми заинтересовала история про Лайку — и так из необычного факта родилась песня.

Со слов Ларисы, Емми сразу сказала, что хочет песню со счастливым концом. «Мы сели и написали песню за два часа», — вспоминает Тормей. В тексте песни собака жива и танцует в космосе — припев звучит так:

«Я верю, Лайка не погибла,
Она кружится вокруг нас —
И на воздушной вечеринке
продолжит танцевать всегда:
из ночи в ночь она танцует
Где-то над нами среди звезд».

Ирландия — лидер по числу побед в конкурсе «Евровидение». Первое место она делит со Швецией: обе страны выигрывали конкурс по семь раз. Впрочем, в отличие от шведов, все победы Ирландии давно в прошлом: в последний раз страна побеждала в 1996 году.

Может, история Лайки принесет стране новую победу? Узнать получится в 17 мая — в этот день в немецком городе Базеле пройдет финал «Евровидения — 2025».

За время освоения космоса в нем побывало множество разных животных: чаще всего это были собаки и обезьяны, но кроме них на орбиту путешествовали черепахи, кошки и другие создания: об их судьбах мы рассказывали в отдельном материале.