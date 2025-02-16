На Евровидении споют песню про собаку Лайку

Казалось бы, что связывает популярный европейский песенный конкурс и первые опыты советских ученых по покорению космического пространства, проходившие полвека назад?
Ответ — ирландская певица Емми. В этом году 24-летняя девушка представит свою страну на Евровидении песней Laika Party («Вечеринка Лайки»), в которой споет альтернативную историю первой собаки полетевшей в космос. Новостью об этом поделилось издание «Вокруг света».
Настоящая Лайка отправилась на орбиту Земли в 1957 году и, к сожалению, погибла уже через несколько часов после запуска. Певица же поет о том, что верит в то, что собака выжила и до сих пор кружится вокруг земного шара.
Тема песни выбрана не случайно: одна из авторов текста, Лариса Тормей — уроженка Башкортостана, переехавшая в Ирландию 20 лет назад. Девушки познакомились в Норвегии, Емми заинтересовала история про Лайку — и так из необычного факта родилась песня.
Со слов Ларисы, Емми сразу сказала, что хочет песню со счастливым концом. «Мы сели и написали песню за два часа», — вспоминает Тормей. В тексте песни собака жива и танцует в космосе — припев звучит так:
«Я верю, Лайка не погибла,
Она кружится вокруг нас —
И на воздушной вечеринке
продолжит танцевать всегда:
из ночи в ночь она танцует
Где-то над нами среди звезд».
Ирландия — лидер по числу побед в конкурсе «Евровидение». Первое место она делит со Швецией: обе страны выигрывали конкурс по семь раз. Впрочем, в отличие от шведов, все победы Ирландии давно в прошлом: в последний раз страна побеждала в 1996 году.
Может, история Лайки принесет стране новую победу? Узнать получится в 17 мая — в этот день в немецком городе Базеле пройдет финал «Евровидения — 2025».
За время освоения космоса в нем побывало множество разных животных: чаще всего это были собаки и обезьяны, но кроме них на орбиту путешествовали черепахи, кошки и другие создания: об их судьбах мы рассказывали в отдельном материале.