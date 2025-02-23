На это семь причин. Почему люди храпят и как можно решить проблему

Храпят порой почти все люди. В некоторых случаях можно справиться с проблемой, просто изменив привычки, а иногда она указывает на серьезные болезни. Издание «Т — Ж» перечислило самые частые причины возникновения храпа.
Затрудненное носовое дыхание
Зачастую оно появляется при заложенности носа. Например, из-за искривления носовой перегородки, хронического ринита или полипов. Людям с такими проблемами можно посоветовать надевать на ночь носовые расширители. Иногда нужна операция, чтобы исправить носовую перегородку или удалить полипы.
Сон на спине
В этом положении язык проваливается к горлу, просвет дыхательных путей сужается, и возникает храп. Если проблема появилась по этой причине, нужно спать на боку, использовать клиновидную подушку или поднять изголовье.
Употребление алкоголя
Спиртное расслабляет мышцы горла. Это увеличивает риск возникновения храпа. В связи с этим нужно отказаться от горячительных напитков за несколько часов до сна.
Недосып и переутомление
Нехватка сна может привести к чрезмерному расслаблению мышц глотки. Поэтому нужно высыпаться и качественно отдыхать.
Лишний вес
Избыток жира возле шеи и горла сужает просвет для потока воздуха. Очевидно, что для решения этой проблемы нужно избавиться от избыточного веса. Стоит учитывать, что лишние килограммы — это фактор риска синдрома обструктивного апноэ сна.
Синдром обструктивного апноэ сна
Это болезнь, при которой дыхание временами останавливается во сне. В эти моменты храп прерывается, а мозг испытывает кислородное голодание. В итоге происходит микропробуждение — человек не просыпается полностью, но переходит из фазы глубокого сна в поверхностный. После этого дыхание вновь запускается. Пациентам с таким заболеванием поможет аппарат для СИПАП-терапии. Во время сна он нагнетает воздух через маску или носовые катетеры в дыхательные пути.
Особенности анатомии
Крупный язык, слишком длинный небный язычок, низкое мягкое небо частично закрывают дыхательные пути, когда человек спит, и сужают проход для воздуха. В таких случаях, как и в некоторых других, помогут сон на боку, снижение веса и отказ от алкоголя вечером. Однако иногда анатомические особенности корректируют хирургически. Врачи могут посоветовать удалить лишние ткани с язычка, неба и стенок глотки. Также существуют специальные устройства для выдвижения нижней челюсти вперед или фиксации языка на время сна, но они неудобны.
Кстати
В декабре прошлого года хирурги в больнице NHS Foundation Trust Университетского колледжа Лондона провели первую процедуру установки импланта, который помогает избавиться от апноэ и храпа во сне. Устройство состоит из вживляемого стимулятора подъязычного нерва и внешнего чипа. Обладательницей импланта стала 63-летняя пациентка.