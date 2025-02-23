На это семь причин. Почему люди храпят и как можно решить проблему

Крупный язык, слишком длинный небный язычок, низкое мягкое небо частично закрывают дыхательные пути, когда человек спит, и сужают проход для воздуха. В таких случаях, как и в некоторых других, помогут сон на боку, снижение веса и отказ от алкоголя вечером. Однако иногда анатомические особенности корректируют хирургически. Врачи могут посоветовать удалить лишние ткани с язычка, неба и стенок глотки. Также существуют специальные устройства для выдвижения нижней челюсти вперед или фиксации языка на время сна, но они неудобны.