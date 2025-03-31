На это пять причин. Что может мешать выспаться за восемь часов

Как пишет «Ридус», важна не только длительность сна, имеют значение и его фазы. Так, организму нужно несколько циклов. Они включают в себя медленный (отвечает за физическое состояние) и быстрый (переработка информации, работа памяти) сон. Если с этими циклами произошел сбой, даже после долгого сна у нас не будет бодрости и сил, мы будем чувствовать себя разбитыми.