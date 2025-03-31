На это пять причин. Что может мешать выспаться за восемь часов

Низкое качество сна
Как пишет «Ридус», важна не только длительность сна, имеют значение и его фазы. Так, организму нужно несколько циклов. Они включают в себя медленный (отвечает за физическое состояние) и быстрый (переработка информации, работа памяти) сон. Если с этими циклами произошел сбой, даже после долгого сна у нас не будет бодрости и сил, мы будем чувствовать себя разбитыми.
Ухудшить качество ночного отдыха может использование гаджетов вечером. Это связано с тем, что синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, который помогает заснуть. Также на сон плохо влияют шум, свет и некомфортная температура в комнате. Кроме того, вредно слишком поздно ложиться спать — это сбивает внутренние биоритмы. О них пойдет речь далее.
Сон не соответствует биоритмам
Организм людей подчиняется внутренним часам, то есть циркадным ритмам. От них зависит, когда нам легче засыпать и просыпаться. Так, если человек лег спать под утро и встал днем, даже полноценный отдых не сделает его бодрым, поскольку нарушен естественный цикл сна.
Недостаток глубокого сна
Глубокая фаза медленного сна приводит к обновлению тканей, она отвечает за иммунитет и выработку гормонов. При недостатке этой фазы мы будем чувствовать себя утомленными, даже если проспим положенное количество часов. Здесь к нарушениям могут привести хронический стресс, выпитый алкоголь или употребление кофеина перед сном, неудобная кровать.
Скрытые проблемы со здоровьем
Иногда людям мешают высыпаться проблемы со здоровьем:
- апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне, приводящие к кислородному голоданию;
- железодефицит — нехватка железа ухудшает насыщение тканей кислородом;
- гормональные сбои — нехватка мелатонина, кортизола или гормонов щитовидной железы.
Если вы спите долго, но не высыпаетесь, нужно сходить к врачу.
Хроническое недосыпание в прошлом
Даже если сейчас вы спите по восемь часов, недосыпы в прошлом могут давать о себе знать. Мы не всегда начинаем восстанавливаться сразу, особенно если не высыпались месяцами. Через две-три недели жизни с правильным режимом вы обязательно почувствуете себя лучше.
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