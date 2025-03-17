На досрочную пенсию в России смогут выйти больше медиков

Теперь работа медиков в переименованных учреждениях будет приравнена к деятельности в организациях, перечисленных в постановлении Правительства от 29 октября 2002 года. Это касается не только врачей и медсестер, работающих в стационарных и полустационарных учреждениях, но и педагогов, чей стаж также не учитывался после реорганизации, сообщили в Парламентской газете.