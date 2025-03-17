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На досрочную пенсию в России смогут выйти больше медиков

В последние годы многие учреждения социального обслуживания для детей были реорганизованы и переименованы, что привело к тому, что их сотрудники потеряли право на досрочное назначение пенсии. С 17 марта вступает в силу новый приказ, который устраняет это несоответствие.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Теперь работа медиков в переименованных учреждениях будет приравнена к деятельности в организациях, перечисленных в постановлении Правительства от 29 октября 2002 года. Это касается не только врачей и медсестер, работающих в стационарных и полустационарных учреждениях, но и педагогов, чей стаж также не учитывался после реорганизации, сообщили в Парламентской газете.

Кроме медицинских работников и педагогов, на досрочную пенсию могут рассчитывать и другие категории граждан, включая тех, кто трудится в вредных условиях, работает на Крайнем Севере или является многодетными родителями.

Например, мужчины, занятые в работах под землей, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 20 лет общего стажа и 10 лет на вредных работах. Женщины могут сделать это в 45 лет с 15 годами общего стажа и 7,5 годами в аналогичных условиях.

Согласно результатам ранее проведенного опроса, половина российских мужчин считают несправедливым, что женщины выходят на пенсию на пять лет раньше, чем они.