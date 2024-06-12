На дне озера обнаружили детали пропавшего в 1971 году самолета

В снежную ночь 27 января 1971 года частный самолет вылетел из международного аэропорта Берлингтон в Провиденс, штат Род-Айленд. На борту находились два члена экипажа и три сотрудника девелоперской компании Cousin’s Properties. Самолет вскоре исчез с радаров, а пассажиры так и не были найдены несмотря на многочисленные поиски, проводившиеся в течение последних пяти десятилетий.
В выходные Гарри Козак из Гоффстауна, штат Нью-Гэмпшир, заявил, что, вероятно, обнаружил на дне озера Шамплейн обломки пропавшего в 1971 году самолета Jet Commander. С помощью камеры дистанционного управления, его команда сняла сломанный фюзеляж, окрашенный в тот же цвет, что и пропавший самолет, а также приборную панель, конструкцию крыла, очевидные остатки двигателя и другие детали. Гипотетически, при дальнейшем изучении, они смогут ответить, что произошло с самолетом в ночь 27 января 1971.
Всю информацию о найденных деталях команда Козака передала Национальному совету по безопасности для подтверждения. Пока неясно, что произойдет с затонувшим самолетом, поскольку эксперт, близкий к расследованию, сообщил, что для извлечения самолета потребуется много времени, терпения и денег.
О том, что 64-летний инженер-электрик на пенсии живет в кабине самолета, рассказали в этой статье.
Кристина Корчанова