На дне озера обнаружили детали пропавшего в 1971 году самолета

В выходные Гарри Козак из Гоффстауна, штат Нью-Гэмпшир, заявил, что, вероятно, обнаружил на дне озера Шамплейн обломки пропавшего в 1971 году самолета Jet Commander. С помощью камеры дистанционного управления, его команда сняла сломанный фюзеляж, окрашенный в тот же цвет, что и пропавший самолет, а также приборную панель, конструкцию крыла, очевидные остатки двигателя и другие детали. Гипотетически, при дальнейшем изучении, они смогут ответить, что произошло с самолетом в ночь 27 января 1971.