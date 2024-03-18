На дне океана обнаружили жизнь в непригодном для этого месте

Черные курильщики формируются в течение длительного времени, когда морская вода просачивается через трещины в земной коре, нагревается там и затем идет обратно к поверхности дна океана, поглощая на своем пути минералы. При контакте с холодной морской водой происходит осаждение минералов, которые откладываются в виде трубообразных образований. Большое количество минеральных веществ подходит для хемосинтеза — процесса образования органических веществ из неорганических с использованием энергии химических веществ.