На деревню в Кении упал космический мусор весом 498 кг

Светящееся металлическое кольцо диаметром более 8 футов (2,4 м) и весом свыше 1100 фунтов (498 кг) упало с неба в деревне Мукуку (округ Макуэни, Кения). Объект оказался космическим мусором. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает New York Times.
Эксперты предположили, что необычный объект, упавший прямо из космоса, является разделительным элементом ракеты-носителя. Представители Кенийского космического агентства объяснили, что обычно такие объекты сгорают при входе в атмосферу или падают в океан. Однако на этот раз кольцо не только не разрушилось, но и приземлилось на сушу, чем очень напугало местных жителей.
Один из очевидцев происшествия по имени Джозеф Мутуа, рассказал, что услышал громкий звук и увидел объект, который при падении светился красным цветом. После приземления кольцо остыло и стало серым. Местные жители рассказали, что если бы кольцо упало на жилой дом, инцидент мог закончиться катастрофой.
Проблема космического мусора становится все более острой.
Подобные инциденты уже происходили в США и Канаде — там обломки от ракет повреждали здания и попадали на фермы.
Международные эксперты призывают к более строгим мерам по сокращению космического мусора. Они предлагают разрабатывать ракеты с ограниченным сроком службы и безопасным сходом с орбиты.
Ранее ученые забили тревогу о количестве космического мусора на орбите. Они опасаются так называемого синдрома Кесслера. Это сценарий, при котором одно столкновение вызывает цепную реакцию, в результате создается все больше и больше мусора. При самом неблагоприятном сценарии в конце концов орбита Земли может стать непригодной для спутников.
На околоземной орбите (до 2 тыс. км), где работают спутники связи и находятся космические станции, космический мусор разрушается естественным образом — на это требуются десятилетия. Однако на более высоких орбитах обломки могут оставаться столетиями.
Ученые подсчитали, что сейчас в космосе находится почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм и 34 тыс. частиц размером более 10 см. Все, что меньше 1 мм, подсчитать крайне трудно, некоторые ученые говорят о триллионах таких частиц. Около 3 тыс. спутников вышли из строя из-за мусора и сами превратились в космический мусор.