На деревню в Кении упал космический мусор весом 498 кг

Эксперты предположили, что необычный объект, упавший прямо из космоса, является разделительным элементом ракеты-носителя. Представители Кенийского космического агентства объяснили, что обычно такие объекты сгорают при входе в атмосферу или падают в океан. Однако на этот раз кольцо не только не разрушилось, но и приземлилось на сушу, чем очень напугало местных жителей.