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На деревню в Кении упал космический мусор весом 498 кг

Частота таких случаев растет из-за обилия мусора на орбите Земли.

Светящееся металлическое кольцо диаметром более 8 футов (2,4 м) и весом свыше 1100 фунтов (498 кг) упало с неба в деревне Мукуку (округ Макуэни, Кения). Объект оказался космическим мусором. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает New York Times.

Эксперты предположили, что необычный объект, упавший прямо из космоса, является разделительным элементом ракеты-носителя. Представители Кенийского космического агентства объяснили, что обычно такие объекты сгорают при входе в атмосферу или падают в океан. Однако на этот раз кольцо не только не разрушилось, но и приземлилось на сушу, чем очень напугало местных жителей.

Один из очевидцев происшествия по имени Джозеф Мутуа, рассказал, что услышал громкий звук и увидел объект, который при падении светился красным цветом. После приземления кольцо остыло и стало серым. Местные жители рассказали, что если бы кольцо упало на жилой дом, инцидент мог закончиться катастрофой.

Проблема космического мусора становится все более острой.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) подсчитало, что на низкой околоземной орбите находится более 14 тыс. тонн различных объектов, из которых большая часть — космический мусор.

Подобные инциденты уже происходили в США и Канаде — там обломки от ракет повреждали здания и попадали на фермы.

Международные эксперты призывают к более строгим мерам по сокращению космического мусора. Они предлагают разрабатывать ракеты с ограниченным сроком службы и безопасным сходом с орбиты.

Ранее ученые забили тревогу о количестве космического мусора на орбите. Они опасаются так называемого синдрома Кесслера. Это сценарий, при котором одно столкновение вызывает цепную реакцию, в результате создается все больше и больше мусора. При самом неблагоприятном сценарии в конце концов орбита Земли может стать непригодной для спутников.

На околоземной орбите (до 2 тыс. км), где работают спутники связи и находятся космические станции, космический мусор разрушается естественным образом — на это требуются десятилетия. Однако на более высоких орбитах обломки могут оставаться столетиями.

Ученые подсчитали, что сейчас в космосе находится почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм и 34 тыс. частиц размером более 10 см. Все, что меньше 1 мм, подсчитать крайне трудно, некоторые ученые говорят о триллионах таких частиц. Около 3 тыс. спутников вышли из строя из-за мусора и сами превратились в космический мусор.