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На Дальнем Востоке собрали базу данных о вредоносном цветении микроводорослей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра мониторинга вредоносных микроводорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока России, организованного на базе Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН), собрали уникальную базу для создания нейросети экомониторинга. Такую программу в перспективе можно будет использовать для мониторинга цветения микроводорослей в прибрежных водах, сообщила ТАСС заместитель директора по научной работе ННЦМБ ДВО РАН Татьяна Орлова на полях Восточного экономического форума.

Источник: Benjamin L. Jones/CC0

«Центром мониторинга вредоносных микроводорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока России, организованным на базе ННЦМБ ДВО РАН, накоплены уникальные данные об организмах, вызывающих вредоносное цветение водорослей и продуцирующих токсины, а также о сопутствующих параметрах среды, что делает возможным разработку алгоритмов для машинного обучения и создания нейросети для экомониторинга прибрежных вод города Владивостока», — рассказала Орлова.

Она добавила, что программы мониторинга этого явления существуют во всех морских государствах. Только на основе длительных наблюдений за экофизиологическими и биофизическими характеристиками микроводорослей в сочетании с данными о состоянии биотопа можно получить численные модели для прогнозирования такого цветения. В перспективе это поможет управлять и корректировать последствия подобных явлений, отметила ученый.

«Помимо накопления данных и расширения спектра применяемых нами методов, мы настроены в будущем выйти на следующий уровень рационализации применения собранных более чем за полвека данных. И в качестве ключевых партнеров, которые позволят нам сделать следующий шаг, как и с точки зрения фундаментального анализа данных, так и их практического применения в экосистемных проектах, мы видим крупные отечественные IT-компании. Переговоры уже идут», — отметила биолог.

Кроме того, помимо очевидного вреда, которое может принести подобное цветение, микроводоросли приносят большую пользу.

«Микроводоросли рассматриваются как подлинные “клеточные фабрики” для синтеза биологически активных веществ, используемых в производстве продуктов питания, кормов, высококачественных химических веществ, фармакологии, косметологии, нутрициологии, биоэнергетики и так далее. В природе цветение микроводорослей — это процесс саморегуляции экосистемы и очистка», — рассказала Орлова.

О форуме.

Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.