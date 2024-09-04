На Дальнем Востоке собрали базу данных о вредоносном цветении микроводорослей

«Помимо накопления данных и расширения спектра применяемых нами методов, мы настроены в будущем выйти на следующий уровень рационализации применения собранных более чем за полвека данных. И в качестве ключевых партнеров, которые позволят нам сделать следующий шаг, как и с точки зрения фундаментального анализа данных, так и их практического применения в экосистемных проектах, мы видим крупные отечественные IT-компании. Переговоры уже идут», — отметила биолог.