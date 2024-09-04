На Дальнем Востоке собрали базу данных о вредоносном цветении микроводорослей

«Центром мониторинга вредоносных микроводорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока России, организованным на базе ННЦМБ ДВО РАН, накоплены уникальные данные об организмах, вызывающих вредоносное цветение водорослей и продуцирующих токсины, а также о сопутствующих параметрах среды, что делает возможным разработку алгоритмов для машинного обучения и создания нейросети для экомониторинга прибрежных вод города Владивостока», — рассказала Орлова.
Она добавила, что программы мониторинга этого явления существуют во всех морских государствах. Только на основе длительных наблюдений за экофизиологическими и биофизическими характеристиками микроводорослей в сочетании с данными о состоянии биотопа можно получить численные модели для прогнозирования такого цветения. В перспективе это поможет управлять и корректировать последствия подобных явлений, отметила ученый.
«Помимо накопления данных и расширения спектра применяемых нами методов, мы настроены в будущем выйти на следующий уровень рационализации применения собранных более чем за полвека данных. И в качестве ключевых партнеров, которые позволят нам сделать следующий шаг, как и с точки зрения фундаментального анализа данных, так и их практического применения в экосистемных проектах, мы видим крупные отечественные IT-компании. Переговоры уже идут», — отметила биолог.
Кроме того, помимо очевидного вреда, которое может принести подобное цветение, микроводоросли приносят большую пользу.
«Микроводоросли рассматриваются как подлинные “клеточные фабрики” для синтеза биологически активных веществ, используемых в производстве продуктов питания, кормов, высококачественных химических веществ, фармакологии, косметологии, нутрициологии, биоэнергетики и так далее. В природе цветение микроводорослей — это процесс саморегуляции экосистемы и очистка», — рассказала Орлова.
О форуме.
Восточный экономический форум пройдет