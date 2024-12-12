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На Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей, приплывших из США

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек — РИА Новости. Ученые в ходе исследований на мысе Сердце-Камень на побережье Чукотского моря на Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей американской группировки, вызванную, вероятно, долгим переходом этих животных по открытой воде, сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО.

Источник: © РИА Новости

Научные сотрудники ЧукотНИО — отдела Научных исследований биоресурсов внутренних водоемов и вод, прилегающих к Чукотскому АО, Тихоокеанского филиала ВНИРО — провели полевые исследования лежбища тихоокеанского моржа на мысе Сердце-Камень, а также мониторинг промысла морских млекопитающих в бухте Нэттэкенискын Чукотского моря.

«В 2024 году на исследованной территории отмечена высокая смертность моржей, не характерная для такого сравнительно небольшого лежбища. Анализ имеющихся данных помог определить причину явления. В октябре лежбище на мысе Сердце-Камень заняли моржи американской группировки с мыса Пойнт-Лей, но их существенная усталость после длительного перехода по открытой воде привела к высокой смертности этих животных на побережье», — говорится в сообщении.

Российская группировка моржей во время осенней миграции всё время находилась на морской кромке льда и на мыс Сердце-Камень тогда не выходила, отмечают ученые.

Специалисты насчитали на мысе немногим более 10 тысяч особей. В другие годы на этом лежбище учитывали до 100 тысяч моржей. Погодные условия поздней осенью позволили этим животным преимущественно использовать для размещения льдины, с которых удобно нырять и добывать себе еду. На береговом лежбище они провели всего три дня: остальное время моржей отмечали лишь на ледовых залёжках и в воде.

Также ученые изучили особенности пространственного распределения, оценили половозрастную структуру серых и гренландских китов в Чукотском море. Были обследованы два серых кита, 28 моржей, один лахтак и шесть кольчатых нерп, которых добыли местные охотники. Все полученные результаты будут использованы для оценки численности морских млекопитающих в Чукотском море.