На Чукотке зафиксировали высокую смертность моржей, приплывших из США

Специалисты насчитали на мысе немногим более 10 тысяч особей. В другие годы на этом лежбище учитывали до 100 тысяч моржей. Погодные условия поздней осенью позволили этим животным преимущественно использовать для размещения льдины, с которых удобно нырять и добывать себе еду. На береговом лежбище они провели всего три дня: остальное время моржей отмечали лишь на ледовых залёжках и в воде.