На Чукотке моржи образовали новое сезонное лежбище

«Второй год в конце ноября сотрудники национального парка “Берингия” регистрируют выход моржей на мысе Чаплина в южной части Чукотского полуострова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это сезонное лежбище. Старший научный сотрудник национального парка Анатолий Кочнев рассказал, что на протяжении трех последних десятилетий климат на Чукотке стал неустойчивым, а ледовые условия в Чукотском и Беринговом морях непредсказуемыми, что оказывает серьезное воздействие на морские экосистемы. Ярко отражается это на распределении и поведении морских млекопитающих.
«По мере сокращения ледового покрова летне-осенние границы распространения моржей постепенно смещались на север. Прекратили свое действие большинство береговых лежбищ на Камчатке и Корякском побережье, зато после почти векового перерыва моржи вновь стали выходить на отдых на северо-западе Чукотского моря, на мысах Ванкарем и Шмидта. В настоящее время в осенний период мы наблюдаем все большую концентрацию моржей в районах к северу от Берингова пролива, где расположены участки с максимально высокой плотностью донной фауны, служащей для них основным кормом», — отметил ученый.
По его словам, к зиме по мере замерзания Чукотского моря моржи постепенно смещаются через Берингов пролив в бассейн Чирикова на границе с Анадырским заливом и открытыми водами северной части Берингова моря. Молодой лед не выдерживает веса моржей и в то же время блокирует доступ к береговым лежбищам в Чукотском море.
«Моржам приходится искать место для отдыха на участках побережья, где им не мешают поля молодого льда. Мыс Чаплина — одно из таких мест… Неустойчивая погода и ледовая обстановка поздней осенью и в начале зимы в районе Берингова пролива и бассейна Чирикова вряд ли позволит моржам использовать это лежбище в течение многолетнего периода», — добавил Кочнев.
Он уточнил, что появление моржей на мысе Чаплина подтверждает их способность быстро адаптироваться к резко меняющимся ледовым и погодным условиям.