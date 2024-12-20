На Чукотке моржи образовали новое сезонное лежбище

«По мере сокращения ледового покрова летне-осенние границы распространения моржей постепенно смещались на север. Прекратили свое действие большинство береговых лежбищ на Камчатке и Корякском побережье, зато после почти векового перерыва моржи вновь стали выходить на отдых на северо-западе Чукотского моря, на мысах Ванкарем и Шмидта. В настоящее время в осенний период мы наблюдаем все большую концентрацию моржей в районах к северу от Берингова пролива, где расположены участки с максимально высокой плотностью донной фауны, служащей для них основным кормом», — отметил ученый.