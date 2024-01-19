На Чукотке изобрели дешевый способ получения электричества

Источник: СВФУ

На Чукотке придумали и запатентовали портативный генератор, который заметно облегчит жизнь жителей Крайнего Севера. Речь о переносном устройстве для получения электропитания, которое можно использовать в полевых условиях, где нет доступа к системам электроснабжения. Например, в жилищах кочевых народов Чукотки. О получении патента на изобретение сообщается на сайте Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова (СВФУ). Соавторами разработки стали студент 4 курса Симеон Айневтегин и старший преподаватель вуза Майя Артемьева.

«Недостаток электроэнергии как раз приходится на поселки, далекие от экономических центров Чукотки. Поселков на периферии достаточно много, но только половина или треть из них обеспечивает себя самостоятельно, отдельно от энергосети ближайших центров. Связано это с тем, что добраться до них трудно и возможно по морю либо только вертолетом. Проложить линии электропередачи по тундре с вечной мерзлотой и по болотам — задача не простая», — пояснил Симеон Айневтегин.

Студент уверен, его изобретение обеспечит электроэнергией людей, не имеющих доступа к энергосистеме. Молодой человек разработал проект термоэлектрогенератора, который может выступить одним из вспомогательных приборов.

«Получение электроэнергии основано на элементе Пельтье, который при подаче разницы температур на его плоскости способен генерировать электрический ток в незначительных количествах. Именно он преобразует тепловую энергию в электрическую. Но сам по себе он не может вырабатывать электроэнергию, к нему нужно подводить температуру, с одной стороны минусовую, с другой плюсовую. Его можно будет использовать даже внутри яранг».

Уличный арктический мороз и тепло костра трансформируются в электрический ток, пояснило ИА «Чукотка» способ использования. Установка поможет обеспечить практически бесплатной энергией оленеводов — они смогут заряжать батареи радиостанций, фонариков, включать приборы. По предварительным расчетам, конструкция дешевле и выгоднее, чем дизельные электростанции. Стоимость колеблется от 17 до 34 тыс. руб., заявили в вузе.

«Опытный образец подтвердил все наши расчеты — у нас поступило напряжение 3 вольта с одного элемента Пельтье при температуре на улице — 6. Чем будет холоднее, тем больше энергии будет. Также во время испытаний мы пришли к выводу, что можно соединять последовательно несколько таких элементов, чтобы получить напряжение выше», — сообщила изданию соавтор изобретения.

Элемент Пельтье — термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого основан на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока.

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