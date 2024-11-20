На что обращают внимание россияне при поиске работы

Исследовательская компания Aquarelle Research и коммуникационное агентство LikePR опросили 1 тысячу жителей российских городов-миллионников. Возраст опрошенных варьировался от 18 до 55 лет. Оказалось, что москвичи мало отличаются от россиян из других городов-миллионников. Однако мнения молодых и пожилых людей заметно отличаются. Так, 51% москвичей до 25 лет считают самореализацию и удовольствие от работы более важными, чем зарплата, пишет РИАМО.