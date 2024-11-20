На что обращают внимание россияне при поиске работы

Исследовательская компания Aquarelle Research и коммуникационное агентство LikePR опросили 1 тысячу жителей российских городов-миллионников. Возраст опрошенных варьировался от 18 до 55 лет. Оказалось, что москвичи мало отличаются от россиян из других городов-миллионников. Однако мнения молодых и пожилых людей заметно отличаются. Так, 51% москвичей до 25 лет считают самореализацию и удовольствие от работы более важными, чем зарплата, пишет РИАМО.
Половина респондентов старше 46 лет полагает, что работа нужна прежде всего для финансовой стабильности и комфортного уровня жизни. При этом для женщин (12%) важны атмосфера в коллективе и расположение офиса, адекватность и вежливость коллег (по 5%).
Для 60% респондентов важно наличие корпоративной культуры. Еще 46% обращают внимание на репутацию и престиж компании.
Размер зарплаты играет главную роль для 43% граждан, соцпакет и ДМС — для 22% опрошенных. Возможность обучения нужна 21%, стабильность компании — 17%.
В топ-5 важных параметров, кроме зарплаты, вошли «белая» зарплата (39%), официальное трудоустройство (37%), расстояние от дома до офиса (35%) и наличие премий (34%).
Также аналитики выяснили, что 79% респондентов заинтересованы в работе в коммерческом секторе, 68% готовы рассмотреть предложения от госпредприятий. Особенно важно это для старшего поколения и тех, кто работает на одном месте дольше 10 лет. Еще 42% могут рассматривать предложения от некоммерческих организаций.
Ранее аналитики назвали город с самыми высокими зарплатами для пенсионеров. Вопреки ожиданиям, это не Москва.