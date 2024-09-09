На чердаке обнаружили картину, предположительно, написанную Рембрандтом

Во время обычного визита в частное поместье в Камдене (штат Мэн, США) аукционист Кайя Вейле (Kaja Veilleux) обнаружила артефакт на чердаке: картину XVII века, на которой изображена молодая женщина в чепце и с гофрированным воротником.
Выезжая на дом, мы часто действуем вслепую, не зная, что найдем. Дом был полон замечательных вещей, но этот замечательный портрет мы нашли на чердаке, среди стопок произведений искусства.
Сообщается, что картина была удивительно похожа на работы голландского мастера Рембрандта, да и надпись на обратной стороне рамки гласила, что она написана именно им. Однако об этом портрете известно очень мало, и эксперты не считают его частью творчества Рембрандта.
Тем не менее, на недавнем аукционе, после первоначального предложения за «копию» Рембрандта в размере $32 500 (~ 2 500 000 рублей), ставка вскоре взлетела до шестизначных цифр.
По данным Thomaston Place, в аукционе участвовало около десятка потенциальных покупателей, некоторые из которых присоединились к торгам по телефону из Европы. По итогам торгов окончательная цена была поднята до $1,41 миллиона (~ 126 млн рублей).
Аукционный дом уверяет, что это самая высокая сумма, когда-либо заплаченная за произведение искусства на аукционе в штате Мэн. По мнению оценщиков, эта цифра указывает на то, что опытные коллекционеры считают, что вероятность того, что это подлинник Рембрандта, достаточна, чтобы рискнуть.
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