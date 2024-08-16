На центральной площади Брюсселя проходит фестиваль «Ковер из цветов»

В рамках фестиваля «Ковер из цветов», проходящего раз в два года в бельгийской столице, 15 августа была закончена цветочная композиция из георгинов и бегоний площадью более 1680 квадратных метров. Увидеть инсталляцию из живых растений можно будет вплоть до 18 августа.