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На центральной площади Брюсселя проходит фестиваль «Ковер из цветов»

C 15 по 18 августа в Брюсселе (Бельгия) проходит знаменитый фестиваль «Ковер из цветов». Его главная особенность — инсталляция из живых цветов площадью более 1680 квадратных метров.

Источник: AP 2023

В рамках фестиваля «Ковер из цветов», проходящего раз в два года в бельгийской столице, 15 августа была закончена цветочная композиция из георгинов и бегоний площадью более 1680 квадратных метров. Увидеть инсталляцию из живых растений можно будет вплоть до 18 августа.

С 1986 года великолепная выставка цветов на исторической брюссельской площади Гран-Плас вдохновляет зрителей со всего мира. После грандиозного успеха первой инсталляции ландшафтного дизайнера Этьена Стаутемаса, появилось некоммерческое сообщество «Tapis de Fleurs de Bruxelles», организовывающее мероприятие на каждый второй Праздник цветов.

В 2024 дизайн «ковра» был разработан уличной художницей Осеан Корниль из Льежа (Бельгия), наиболее известной под псевдонимом «Вупс». По словам Корниль, тема этого года — наследие Брюсселя как центра ар-нуво, уличного искусства и движения сюрреализма.

Сообщается, что знаменитый «ковер», длиною в ​​70 м и шириною в 24 м, собирало более 100 волонтеров в течение шести часов.

Тем временем Италия устанавливает «светофоры» для селфи и вводит пляжные ограничения из-за туристов. Подробнее читайте по ссылке.

Кристина Корчанова