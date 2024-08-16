На центральной площади Брюсселя проходит фестиваль «Ковер из цветов»

В рамках фестиваля «Ковер из цветов», проходящего раз в два года в бельгийской столице, 15 августа была закончена цветочная композиция из георгинов и бегоний площадью более 1680 квадратных метров. Увидеть инсталляцию из живых растений можно будет вплоть до 18 августа.
С 1986 года великолепная выставка цветов на исторической брюссельской площади Гран-Плас вдохновляет зрителей со всего мира. После грандиозного успеха первой инсталляции ландшафтного дизайнера Этьена Стаутемаса, появилось некоммерческое сообщество «Tapis de Fleurs de Bruxelles», организовывающее мероприятие на каждый второй Праздник цветов.
В 2024 дизайн «ковра» был разработан уличной художницей Осеан Корниль из Льежа (Бельгия), наиболее известной под псевдонимом «Вупс». По словам Корниль, тема этого года — наследие Брюсселя как центра ар-нуво, уличного искусства и движения сюрреализма.
Сообщается, что знаменитый «ковер», длиною в 70 м и шириною в 24 м, собирало более 100 волонтеров в течение шести часов.
Тем временем Италия устанавливает «светофоры» для селфи и вводит пляжные ограничения из-за туристов. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова