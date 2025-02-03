На биржу труда. Названы признаки работника, которого сократят первым

Третья группа — это те, кто не вписывается в корпоративную культуру. Даже если человек талантлив и продуктивен, но его ценности или стиль работы не совпадают с курсом компании, это может стать причиной расставания. Корпоративная культура становится все важнее, и даже отличные профессиональные качества могут не спасти, если человек конфликтует с коллективом или не поддерживает стратегию развития компании.