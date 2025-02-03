На биржу труда. Названы признаки работника, которого сократят первым

Выгоревшие
Чаще всего под сокращение попадают те, кто внутренне уже «попрощался» с работой, но продолжает приходить на нее. Такие сотрудники не проявляют инициативы, избегают новых задач и проектов, остаются незаметными в коллективе. Психологически они устали, но боятся изменений и продолжают работать, чтобы избежать неизвестности.
Не умеющие адаптироваться
Вторые в очереди — те, кто не развивает свои компетенции и не умеет адаптироваться. Даже если у них внушительный стаж и опыт, они полагаются на старые методы и прошлые заслуги, не стремятся осваивать новые технологии или подходы. Такие сотрудники сопротивляются переменам, жалуются на несправедливость и защищают привычные способы работы, не замечая, как их навыки устаревают.
Другие ценности
Третья группа — это те, кто не вписывается в корпоративную культуру. Даже если человек талантлив и продуктивен, но его ценности или стиль работы не совпадают с курсом компании, это может стать причиной расставания. Корпоративная культура становится все важнее, и даже отличные профессиональные качества могут не спасти, если человек конфликтует с коллективом или не поддерживает стратегию развития компании.
Как избежать сокращения
«Если вы чувствуете, что теряете интерес к работе и выполняете задачи на автомате, важно пересмотреть свою мотивацию, — отметила Баскина. — Решили остаться в компании? Проявляйте инициативу, ищите возможности для обучения, осваивайте новые технологии и поддерживайте цели компании. Активное участие в жизни коллектива и готовность меняться сделают вас ценным сотрудником».