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На биржу труда. Названы признаки работника, которого сократят первым

Под сокращение чаще всего попадают пассивные работники, не разделяющие ценности компании. Об этом aif.ru рассказала эксперт в области HR Екатерина Баскина.

Источник: https://ru.freepik.com

Выгоревшие

Чаще всего под сокращение попадают те, кто внутренне уже «попрощался» с работой, но продолжает приходить на нее. Такие сотрудники не проявляют инициативы, избегают новых задач и проектов, остаются незаметными в коллективе. Психологически они устали, но боятся изменений и продолжают работать, чтобы избежать неизвестности.

Не умеющие адаптироваться

Вторые в очереди — те, кто не развивает свои компетенции и не умеет адаптироваться. Даже если у них внушительный стаж и опыт, они полагаются на старые методы и прошлые заслуги, не стремятся осваивать новые технологии или подходы. Такие сотрудники сопротивляются переменам, жалуются на несправедливость и защищают привычные способы работы, не замечая, как их навыки устаревают.

Другие ценности

Третья группа — это те, кто не вписывается в корпоративную культуру. Даже если человек талантлив и продуктивен, но его ценности или стиль работы не совпадают с курсом компании, это может стать причиной расставания. Корпоративная культура становится все важнее, и даже отличные профессиональные качества могут не спасти, если человек конфликтует с коллективом или не поддерживает стратегию развития компании.

Как избежать сокращения

«Если вы чувствуете, что теряете интерес к работе и выполняете задачи на автомате, важно пересмотреть свою мотивацию, — отметила Баскина. — Решили остаться в компании? Проявляйте инициативу, ищите возможности для обучения, осваивайте новые технологии и поддерживайте цели компании. Активное участие в жизни коллектива и готовность меняться сделают вас ценным сотрудником».