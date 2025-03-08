На Биг-Бен в Лондоне залез мужчина с флагом Палестины

Мужчина простоял на башне почти 3 часа — сняли его только в 10:20. Все это время он выкрикивал лозунги, посвященные тому, что его мирно протестующих собратьев арестовывают, а сам он «принес протест в центр британской демократии». Под башней за это время собралась внушительная толпа зрителей.