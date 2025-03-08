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На Биг-Бен в Лондоне залез мужчина с флагом Палестины

Активист простоял на вершине достопримечательности три часа, прежде чем его сняли.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Знаменитую башню с часами и один из символов британской столицы временно закрыли для посещения и окружили полицейским кордоном. Причина — активист с флагом Палестины, который забрался на самый верх достопримечательности, к циферблату.

В социальных сетях разлетелись видеоролики с босым мужчиной на парапете знаменитой башни Вестминстерского дворца, а газета the Guardian сообщает последние новости об инциденте.

Первое сообщение о нарушителе появилось 8 марта в 7:24 утра. Снимать активиста съехалось девять машин служб экстренной помощи, а полиция выставила заградительные кордоны, чтобы очистить пространство.

Стражам порядка помогали пожарные и столичная служба скорой медицинской помощи. Полиция перекрыла движение по примыкающей ко дворцу Бридж стрит, а также закрыла один из выходов ближайшей станции метро.

Мужчина простоял на башне почти 3 часа — сняли его только в 10:20. Все это время он выкрикивал лозунги, посвященные тому, что его мирно протестующих собратьев арестовывают, а сам он «принес протест в центр британской демократии». Под башней за это время собралась внушительная толпа зрителей.

Как утверждает издание, новый всплеск протестов связан с решениями администрации Дональда Трампа по вопросу арабо-израильского конфликта. Пропалестинские активисты также повредили домик на поле для гольфа в Шотландии, которое принадлежит американскому президенту: неизвестные разрисовали фасад, испортили клумбы и написали на газоне «Газа не продается».

Ранее рассказывали про активистов, выкравших измученных поросят, которых заставили голодать на выставке в Дании: животные должны были символизировать проблему мирового голода.