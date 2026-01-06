Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На беспилотнике «Герань» впервые обнаружили установленный ПЗРК

На беспилотнике «Герань» впервые обнаружили установленный ПЗРК, что фактически превращает их в дистанционно управляемые платформы ПВО, отмечают российские блогеры. Об этом пишет политобозреватель Андрей Пономаренко.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

«Предполагается, что его могли закрепить для противодействия украинской авиации», — написал Пономаренко в своем Telegram-канале.

ПЗРК предназначены для поражения низколетящих целей — вертолетов, самолетов, БПЛА и крылатых ракет. В зависимости от типа они используют ракеты с тепловой головкой самонаведения, лазерным наведением или ручным управлением.


Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» писал, что беспилотники «Герань» начали оснащать ракетами «воздух-воздух» Р-60. Они несут стержневую боевую часть весом три килограмма, а максимальная дальность — семь километров.

Telegram-канал «Полити-ка» отмечает, что международные паблики уже несколько дней обсуждают применяемые Армией России модернизированные БПЛА «Герань». Дроны оснащены камерой и радиомодемом, позволяющими операторам дистанционно наводить и запускать установленные на них ПЗРК 9К338 «Игла-С» по вертолетам и самолетам, предназначенным для перехвата дронов. Согласно неподтвержденным сообщениям, ими уже были сбиты несколько самолетов ВВС Украины, включая СУ-27.