На беспилотнике «Герань» впервые обнаружили установленный ПЗРК

«Предполагается, что его могли закрепить для противодействия украинской авиации», — написал Пономаренко в своем Telegram-канале.
ПЗРК предназначены для поражения низколетящих целей — вертолетов, самолетов, БПЛА и крылатых ракет. В зависимости от типа они используют ракеты с тепловой головкой самонаведения, лазерным наведением или ручным управлением.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» писал, что беспилотники «Герань» начали оснащать ракетами «воздух-воздух» Р-60. Они несут стержневую боевую часть весом три килограмма, а максимальная дальность — семь километров.
Telegram-канал «Полити-ка» отмечает, что международные паблики уже несколько дней обсуждают применяемые Армией России модернизированные БПЛА «Герань». Дроны оснащены камерой и радиомодемом, позволяющими операторам дистанционно наводить и запускать установленные на них ПЗРК 9К338 «Игла-С» по вертолетам и самолетам, предназначенным для перехвата дронов. Согласно неподтвержденным сообщениям, ими уже были сбиты несколько самолетов ВВС Украины, включая СУ-27.