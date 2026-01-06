На беспилотнике «Герань» впервые обнаружили установленный ПЗРК

Telegram-канал «Полити-ка» отмечает, что международные паблики уже несколько дней обсуждают применяемые Армией России модернизированные БПЛА «Герань». Дроны оснащены камерой и радиомодемом, позволяющими операторам дистанционно наводить и запускать установленные на них ПЗРК 9К338 «Игла-С» по вертолетам и самолетам, предназначенным для перехвата дронов. Согласно неподтвержденным сообщениям, ими уже были сбиты несколько самолетов ВВС Украины, включая СУ-27.