На берегу Байкала построят новую курортную зону

Также в планах запустить электросуда, которые должны способствовать развитию круизного туризма в регионе. Кроме того, в курортной зоне будут запущены два катамарана вместительностью по 148 человек каждый. Они уже построены и вскоре пройдут испытания, а в 2025 году выйдут в рейсы. Их путь будет проходить между островом Ольхон на западе Байкала, на стороне Иркутской области, портом Турка в Бурятии и и поселком Усть-Баргузин.