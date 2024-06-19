На берегу Байкала построят новую курортную зону

Она появится к 2030 году и будет работать круглый год.
В Бурятии на одном из берегов озера Байкал планируется построить несколько отелей с общим фондом в 4,6 тыс. номеров, как сообщает информационное агентство ТАСС (1).
Данный проект называется «Волшебный Байкал» и направлен на то, чтобы увеличить турпоток в регионе. Помимо Республики Бурятии, в нем участвует и Иркутская область. Новый эко-курорт будет расположен на территории Особой экономической зоны «Байкальская гавань» и в селе Горячинск.
Также в планах запустить электросуда, которые должны способствовать развитию круизного туризма в регионе. Кроме того, в курортной зоне будут запущены два катамарана вместительностью по 148 человек каждый. Они уже построены и вскоре пройдут испытания, а в 2025 году выйдут в рейсы. Их путь будет проходить между островом Ольхон на западе Байкала, на стороне Иркутской области, портом Турка в Бурятии и и поселком Усть-Баргузин.
Общая площадь курорта на территории региона составит 1,2 тыс. га. Необходимая инфраструктура будет создана рядом с особо охраняемыми природными объектами, такими как Забайкальский национальный парк и Баргузинский заповедник.
Список источников
1. Информационное агентство ТАСС. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева