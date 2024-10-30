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На берег в Австралии выбросило «инопланетный» объект

Длинные «резиновые стебли» сбивают местных жителей с толку.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

На пляж Аделаиды выбросило трехметровую массу прозрачных стеблей с ракушками на концах. Об этом пишет Daily Mail.

Фото необычного объекта в социальных сетях опубликовала женщина, которая заметила его во время прогулки с собакой.

«Более 26 лет хожу по заливу Хорсшу — и ничего подобного я раньше не видела», — написала она. Комментаторы начали сравнивать непонятную массу с вермишелью с ракушками на концах каждой нити.

Один из жителей решил посетить пляж со странным предметом и сообщил, что «коричневые существа входили в ракушки на концах и выходили из них».

Морской эколог Зои Даблдей из Университета Южной Австралии сказала, что странная масса — это скопление морских уточек. Они являются подотрядом усоногих ракообразных. Уточки выросли на каком-то длинном предмете, который долгое время находился в воде.

Местные жители советуют отдыхающим на пляже попробовать морских уточек. Дело в том, что во многих странах они считаются деликатесом, и тарелка этих существ может стоить сотни долларов.

Ранее моряк из Мурманска опубликовал фото рыбы «инопланетной красоты».