На берег в Австралии выбросило «инопланетный» объект

На пляж Аделаиды выбросило трехметровую массу прозрачных стеблей с ракушками на концах. Об этом пишет Daily Mail.
Фото необычного объекта в социальных сетях опубликовала женщина, которая заметила его во время прогулки с собакой.
«Более 26 лет хожу по заливу Хорсшу — и ничего подобного я раньше не видела», — написала она. Комментаторы начали сравнивать непонятную массу с вермишелью с ракушками на концах каждой нити.
Один из жителей решил посетить пляж со странным предметом и сообщил, что «коричневые существа входили в ракушки на концах и выходили из них».
Морской эколог Зои Даблдей из Университета Южной Австралии сказала, что странная масса — это скопление морских уточек. Они являются подотрядом усоногих ракообразных. Уточки выросли на каком-то длинном предмете, который долгое время находился в воде.
Местные жители советуют отдыхающим на пляже попробовать морских уточек. Дело в том, что во многих странах они считаются деликатесом, и тарелка этих существ может стоить сотни долларов.
Ранее моряк из Мурманска опубликовал фото рыбы «инопланетной красоты».