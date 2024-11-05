На берег Тихого океана выбросило рыбу с огромным количеством зубов

Кендра Лакоу — эколог и смотритель маяка на одном из скалистых островков в тихоокеанском проливе Хуан-де-Фука, у южной оконечности острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия, Канада). Островок, где живет и работает Кендра, входит в охраняемую морскую территорию Рэйс Рокс, и каждый день чайки и другие птицы оставляют для нее на скалах множество сюрпризов — от разнообразных моллюсков до морских звезд.