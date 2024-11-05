Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На берег Тихого океана выбросило рыбу с огромным количеством зубов

Зубы на челюсти этого существа расположены в несколько рядов.

Кендра Лакоу — эколог и смотритель маяка на одном из скалистых островков в тихоокеанском проливе Хуан-де-Фука, у южной оконечности острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия, Канада). Островок, где живет и работает Кендра, входит в охраняемую морскую территорию Рэйс Рокс, и каждый день чайки и другие птицы оставляют для нее на скалах множество сюрпризов — от разнообразных моллюсков до морских звезд.

Однако, как сообщает vancouverisawesome.com, находка, которую Кендра сделала, выйдя на прогулку утром 26 октября, ее озадачила — среди камней у берега виднелись останки крупной рыбы с невероятным количеством острых зубов, торчащих из пасти. «Я никогда не видела столько зубов ни у одного живого существа», — говорит Кендра.

Она сделала множество фото странной рыбы, выложила их в соцсети и попросила пользователей помочь определить, к какому виду может относиться это жутковатое создание. Кто-то предположил, что это может быть зубатый терпуг, а кто-то — что рыба выглядит как инопланетянин.

Ихтиолог Мария Корнтуэйт, изучившая сделанные Кендрой фотографии, пришла к выводу, что по ним сложно определить, что это за вид, и вряд ли это получилось бы сделать, даже если в руках оказался сам образец, поскольку от головы и тела рыбы мало что осталось.

Тем не менее, Корнтуэйт предположила, что это может быть представитель глубоководной группы рыб, относящихся к роду долгохвостов (Coryphaenoides), которые встречаются у побережья Британской Колумбии.

Возможно даже, что это еще более редкая особь, чем удильщик-мечтатель — самая черная рыба в мире.