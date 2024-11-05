На берег Тихого океана выбросило рыбу с огромным количеством зубов

Кендра Лакоу — эколог и смотритель маяка на одном из скалистых островков в тихоокеанском проливе Хуан-де-Фука, у южной оконечности острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия, Канада). Островок, где живет и работает Кендра, входит в охраняемую морскую территорию Рэйс Рокс, и каждый день чайки и другие птицы оставляют для нее на скалах множество сюрпризов — от разнообразных моллюсков до морских звезд.
Однако, как сообщает vancouverisawesome.com, находка, которую Кендра сделала, выйдя на прогулку утром 26 октября, ее озадачила — среди камней у берега виднелись останки крупной рыбы с невероятным количеством острых зубов, торчащих из пасти. «Я никогда не видела столько зубов ни у одного живого существа», — говорит Кендра.
Она сделала множество фото странной рыбы, выложила их в соцсети и попросила пользователей помочь определить, к какому виду может относиться это жутковатое создание. Кто-то предположил, что это может быть зубатый терпуг, а кто-то — что рыба выглядит как инопланетянин.
Ихтиолог Мария Корнтуэйт, изучившая сделанные Кендрой фотографии, пришла к выводу, что по ним сложно определить, что это за вид, и вряд ли это получилось бы сделать, даже если в руках оказался сам образец, поскольку от головы и тела рыбы мало что осталось.
Тем не менее, Корнтуэйт предположила, что это может быть представитель глубоководной группы рыб, относящихся к роду долгохвостов (Coryphaenoides), которые встречаются у побережья Британской Колумбии.
Возможно даже, что это еще более редкая особь, чем удильщик-мечтатель — самая черная рыба в мире.