На берег океана в Орегоне выбросило самку редчайшей «футбольной рыбы»

При этом активно охотятся самки, в то время как самцы больше похожи на паразитов и проводят всю свою жизнь в поисках самки-хозяйки. А когда найдут, прицепляются к первой встречной и остаются с ней навсегда. В конечном итоге самцы полностью сливаются с самками и превращаются в мини-фабрики по производству спермы, которые оплодотворяют ее яйцеклетки.