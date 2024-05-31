На берег океана в Орегоне выбросило самку редчайшей «футбольной рыбы»

На пляже в штате Орегон (западное побережье США) нашли мертвой самку чрезвычайно редкой глубоководной футбольной рыбы. Обитателей моря прозвали так из-за формы, напоминающей мяч. Теперь ихтиологи ломают голову над тем, что убило это жуткое на вид существо и как оно попало из глубины на берег.
Мрачные отшельники
По данным местного Seaside Aquarium, на ужасающую находку наткнулся один бичкомбер. Так называют людей, изучающих побережья в поисках любопытных находок, которые потом можно выгодно продать.
«Живя в полной темноте, на глубине от 600 до 1000 метров, эти рыбы редко попадаются на глаза людям, — говорится в сообщении Аквариума. — Во всем мире был замечен всего 31 экземпляр».
Ранее таких рыб встречали в России, Японии, Новой Зеландии, Чили, Эквадоре, а на территории США — на Гавайях и в Калифорнии.
Тихоокеанская футбольная рыба (научное латинское название — Himantolophus sagamius) — это разновидность удильщиков (Lophiiformes) — отряда, насчитывающего более 300 видов глубоководных рыб, которые прячутся в темноте и приманивают добычу к своим клыкастым челюстям с помощью биолюминесцентных «головных уборов». Футбольная рыба может жить на глубине до километра. Их точный ареал неизвестен, но, вероятно, ограничивается Тихим океаном.
В октябре 2023 года другого представителя вида нашли на берегу океана в Калифорнии, а еще одну самку обнаружили на том же пляже в мае 2021-го. У ученых нет ни одной версии, которая объяснила бы, почему оба экземпляра выбросило в одном и том же месте.
Чем необычны футбольные рыбы?
Наука не может похвастать большим объемом данных об этом глубоководном существе, но известное необычайно увлекательно. Как и другие представители своего отряда, они используют свет фосфоресцирующей лампочки на лбу, чтобы привлечь добычу. Сытный обед в темных глубинах — роскошь, поэтому они не привередливы и едят все, что может влезть им в рот.
При этом активно охотятся самки, в то время как самцы больше похожи на паразитов и проводят всю свою жизнь в поисках самки-хозяйки. А когда найдут, прицепляются к первой встречной и остаются с ней навсегда. В конечном итоге самцы полностью сливаются с самками и превращаются в мини-фабрики по производству спермы, которые оплодотворяют ее яйцеклетки.
Как самцы находят самок в кромешной тьме, пока неизвестно. Может быть, благодаря размерам последних: женские особи примерно в 10 раз крупнее мужских. Максимальная длина самки может составлять 60 сантиметров.