На Байкале обнаружили новые грязевые вулканы, которые помогут изучить дно озера

Ученые проводили исследование дна с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). Это роботы, оснащенные камерой для видео- и фотосъемки, а также системой подводной гидроакустической навигации. По словам научного сотрудника ИЗК СО РАН, доктора геолого-минералогических наук Оксаны Луниной, было предложено посмотреть несколько мест под водой напротив Северобайкальского разлома. «Там мы и обнаружили грязевые вулканы, хотя ожидали увидеть лишь трещины. Обычно дно Байкала у берега сложено валунно-галечным материалом, глубже — илистыми отложениями. Здесь же были вскрыты пористые глины, отличающиеся от привычного дна», — отметила Лунина.