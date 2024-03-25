На Байкале обнаружили новые грязевые вулканы, которые помогут изучить дно озера

«Ученые Института земной коры СО РАН (Иркутск) и Лимнологического института СО РАН (Иркутск) обнаружили новые грязевые вулканы в акватории озера Байкал. Исследователи предполагают, что они появились из-за активности Северобайкальского разлома, расположенного вдоль северо-западного побережья озера. Полученные данные создадут основу для интерпретации новой информации о строении рельефа и происходящих процессах на дне Байкала, который все еще недостаточно изучен», — говорится в сообщении.
Ученые проводили исследование дна с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). Это роботы, оснащенные камерой для видео- и фотосъемки, а также системой подводной гидроакустической навигации. По словам научного сотрудника ИЗК СО РАН, доктора геолого-минералогических наук Оксаны Луниной, было предложено посмотреть несколько мест под водой напротив Северобайкальского разлома. «Там мы и обнаружили грязевые вулканы, хотя ожидали увидеть лишь трещины. Обычно дно Байкала у берега сложено валунно-галечным материалом, глубже — илистыми отложениями. Здесь же были вскрыты пористые глины, отличающиеся от привычного дна», — отметила Лунина.
Следы грязевого вулканизма были обнаружены на двух участках Северобайкальской впадины — между мысами Малая и Большая Косы и в Горячинской бухте.
«Грязевые вулканы нужно изучать. Они маркируют трещины, которые идут параллельно Северобайкальскому разлому. Это свидетельство того, что разлом — активный, что он живет. В Северобайкальской впадине, которая ограничивается этим разломом, в прошлом были сильные землетрясения, судя по сейсмогенным разрывам вдоль побережья Байкала. Особый интерес представляют биологические исследования живых организмов. Биологам важно выяснить особенности развития жизни в разных условиях — вне грязевых вулканов и там, где их проявления отмечаются», — цитирует «Наука в Сибири» слова Луниной.