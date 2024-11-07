На Балтийском заводе в Петербурге достроили атомный ледокол «Чукотка»

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге делают самые большие ледоколы в мире. На днях завод снова продемонстрировал, что ему есть, чем гордиться: со стапелей спустили на воду универсальный атомный ледокол «Чукотка».
Судно строится по заказу госкорпорации «Росатом» и стало четвертым в серии после «Арктики», «Сибири» и «Урала». Церемония спуска на воду прошла 6 ноября — о торжественном событии рассказала «Фонтанка». Дистанционно в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.
Эти атомные ледоколы обслуживают Северный морской путь. Все они — часть проекта 22220, в рамках которого планируется заменить все ледоколы, построенные в советское время.
Ледоколы класса «Арктика» — самые большие в мире. Суда весом 17 тысяч тонн способны пробивать лед толщиной до 3 метров. Работу ледокола обеспечивает двухреакторная ядерная установка мощностью 175 МВт, ресурс которой рассчитан на 40 лет работы.
«Чукотку» строили 4 года, с декабря 2020 года. После спуска на воду корабль переместится в зону достройки: к эксплуатации грандиозная машина будет готова еще через 3 года.
В строительстве одного ледокола принимает участие 6 тысяч человек. Финансируют строительство в равных долях государство и корпорация «Росатом».
Завод планирует вскоре завершить еще один ледокол, «Якутия»: он достроен на 96% и проходит швартовые испытания, как пишет издание. Кроме того, в рамках проекта 22220 уже строится «Ленинград», в следующем году начнут строить «Сталинград».
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