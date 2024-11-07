На Балтийском заводе в Петербурге достроили атомный ледокол «Чукотка»

Завод планирует вскоре завершить еще один ледокол, «Якутия»: он достроен на 96% и проходит швартовые испытания, как пишет издание. Кроме того, в рамках проекта 22220 уже строится «Ленинград», в следующем году начнут строить «Сталинград».