На Балтийском побережье нашли кинжал гальштатской культуры

Ранее сообщалось о том, что около Кутенхольца (Германия) нашли два 3000-летних кинжала. Эксперт по бронзовому веку из Гамбургского университета, профессор Тобиас Мерц, предположил, что они создавались в ритуальных или символических целях, а не использовались в бою. Вероятно, их намеренно разместили в вертикальном положении на возвышенности. Захоронений поблизости нет, поэтому клинки могли стать жертвенным подношением.