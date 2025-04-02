На Балтийском побережье нашли кинжал гальштатской культуры

Президент Ассоциации по охране памятников Святой Кордулы Яцек Уковски нашел кинжал времен гальштатской культуры в городе Камень-Поморский (Польша). Редкий клинок удалось обнаружить после шторма, из-за которого обрушилась часть скалы в Балтийском море, пишет Heritage Daily. Артефакт был в комке глины, упавшей со скалы на побережье.
Гальштатская культура относится к поздней «бронзе» и началу железного века. Представители культуры жили на территории современной Центральной Европы в 1200−500 годах до н.э. Такая археологическая культура свидетельствует о ключевом этапе в истории — по сути, это мост между двумя эпохами. Она считается основанием для становления кельтской культуры на континенте.
Клинку 2,8 тыс. лет, он был создан в начале железного века. Артефакт достигает в длину 24,2 см, на лезвии и рукоятке изображены полумесяцы и кресты, похожие на звезды. Такой узор связан с культом солнца, а сам кинжал мог использоваться в ритуалах, предположил директор Каменского краеведческого музея Гжегож Курка.
«Настоящее произведение искусства! С точки зрения мастерства он очень высокого качества, прекрасно орнаментирован. Каждый гравированный элемент отличается. Я еще не встречал такого кинжала», — отметил Курка.
Сплав, из которого изготовили клинок, точно определят в ходе дальнейших исследований. Не исключено, что оружие привезли с юга Европы.
Ранее сообщалось о том, что около Кутенхольца (Германия) нашли два 3000-летних кинжала. Эксперт по бронзовому веку из Гамбургского университета, профессор Тобиас Мерц, предположил, что они создавались в ритуальных или символических целях, а не использовались в бою. Вероятно, их намеренно разместили в вертикальном положении на возвышенности. Захоронений поблизости нет, поэтому клинки могли стать жертвенным подношением.