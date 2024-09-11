На Бали запретят строить новые отели и клубы

Бали — всемирно известный остров, популярный у любителей тропического отдыха, ценящих его сказочность, мягкий тропический климат и белоснежные песчаные пляжи. Но у популярности есть и обратная сторона: вслед за очень многими туристическими достопримечательностями и целыми странами в этом году остров начал страдать от переизбытка туристов.
В связи с этим местная администрация ввела запрет на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры сроком на 2 года: в течение этого периода здесь не появится ни одного нового отеля или клуба.
Санг Маде Махендра Джая, исполняющий обязанности губернатора острова, сообщил, что решение продиктовано слишком интенсивным строительством: застройщики выкупают целые рисовые поля и застраивают их коммерческой недвижимостью, не согласовывая это с властями. А еще, по его словам, в ларках рядом с такими заведениями безо всяких ограничений продают алкоголь, что тоже приводит к росту мелких правонарушений на острове и вредит его имиджу.
Санг Маде рассказал местному изданию Antara News о конкретном случае, который его впечатлил: «Я открыл Тикток и увидел завирусившееся видео со строителями, которые спиливают прибрежные скалы, чтобы строить на берегу, а в соседнем видео — огромный пляжный клуб в Денпасаре, про который я даже не слышал. Конечно, как чиновник, я был просто в шоке».
Мораторий уже получил поддержку Министерства по морским и инвестиционным вопросам.
За эти два года администрация намерена плотно изучить ситуацию с туристической индустрией на острове, сверить реальность с официальными данными и принять решение, как действовать дальше. В итоге, уверены чиновники, эти меры положительно повлияют на общий имидж Бали как одного из главных мировых направлений для тропического отдыха.