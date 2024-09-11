На Бали запретят строить новые отели и клубы

Санг Маде рассказал местному изданию Antara News о конкретном случае, который его впечатлил: «Я открыл Тикток и увидел завирусившееся видео со строителями, которые спиливают прибрежные скалы, чтобы строить на берегу, а в соседнем видео — огромный пляжный клуб в Денпасаре, про который я даже не слышал. Конечно, как чиновник, я был просто в шоке».