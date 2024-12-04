На австралийском фестивале установили рекорд по приготовлению кебабов

Австралийский ресторан King Kebab House на гастрономическом фестивале в Кэмпбеллтауне (Новый Южный Уэльс, Австралия) приготовил около 550 кг шашлыка и картофеля фри для начинки кебабов, чтобы накормить гостей и побить мировой рекорд Гиннесса. Об этом пишет United Press International.
Сообщество Кэмпбеллтауна на протяжении многих лет было невероятно щедрым и поддерживало наш бизнес, и мы решили, что это идеальный способ поблагодарить вас.
Сообщается, что в сыром виде для приготовления начинки было около 300 кг сырого картофеля фри и более 589 кг сырой курицы и говядины.
После того, как ингредиенты были готовы, их разложили на нескольких столах для фиксации рекорда. Было установлено, что общая длина столов, заполненных кебабами, достигала в длину более 92 м. Книга рекордов Гиннесса отметила, что это самая большая порция кебабов в мире.
Мы хотели создать момент, которым Кэмпбеллтаун мог бы гордиться, момент, который объединил бы всех и принес признание нашему городу в мировом масштабе.
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