На австралийском фестивале установили рекорд по приготовлению кебабов

После того, как ингредиенты были готовы, их разложили на нескольких столах для фиксации рекорда. Было установлено, что общая длина столов, заполненных кебабами, достигала в длину более 92 м. Книга рекордов Гиннесса отметила, что это самая большая порция кебабов в мире.