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На австралийском фестивале установили рекорд по приготовлению кебабов

Местный ресторан приготовил около 550 кг шашлыка и картофеля фри для начинки. В длину приготовленные блюда, разложенные на нескольких столах, превысили 92 м.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Австралийский ресторан King Kebab House на гастрономическом фестивале в Кэмпбеллтауне (Новый Южный Уэльс, Австралия) приготовил около 550 кг шашлыка и картофеля фри для начинки кебабов, чтобы накормить гостей и побить мировой рекорд Гиннесса. Об этом пишет United Press International.

Сообщество Кэмпбеллтауна на протяжении многих лет было невероятно щедрым и поддерживало наш бизнес, и мы решили, что это идеальный способ поблагодарить вас.

Мевлана Чифчи
владелица ресторана King Kebab House

Сообщается, что в сыром виде для приготовления начинки было около 300 кг сырого картофеля фри и более 589 кг сырой курицы и говядины.

Кебаб (или денер-кебаб) — турецкая шаурма; уличная закуска с начинкой из овощей, соуса и мяса.

После того, как ингредиенты были готовы, их разложили на нескольких столах для фиксации рекорда. Было установлено, что общая длина столов, заполненных кебабами, достигала в длину более 92 м. Книга рекордов Гиннесса отметила, что это самая большая порция кебабов в мире.

Мы хотели создать момент, которым Кэмпбеллтаун мог бы гордиться, момент, который объединил бы всех и принес признание нашему городу в мировом масштабе.

Мевлана Чифчи
владелица ресторана King Kebab House

Ранее рассказывали, что в США приготовили самый большой айс-латте в мире.