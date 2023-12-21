На аукционе в Великобритании продали рождественскую елку возрастом более 100 лет

Источник: @hansons_auctioneers

103-летняя искусственная рождественская елка, одна из первых, произведенных массово, была продана с аукциона в Великобритании более чем за четыре тысячи долларов.

В аукционном доме Hanson рассказали, что деревце высотой 2,5 фута (Около 76 сантиметров. — Прим. ред.), которую называют «самой скромной рождественской елкой в мире», было продано всего за 4296,13 доллара.

Лот много лет принадлежал британской семье Грантов из городка Лафборо в графстве Лестершир. Елку привезли в дом маленькой Дороти Грант, когда ей было восемь лет, в 1920 году, и она стала украшением праздников англичанки на всю жизнь, вплоть до ее смерти в возрасте 101 года.

Елка с 25 ветками, 12 ягодами и шестью мини-подсвечниками, скорее всего, была одной из первых искусственных рождественских елок массового производства. Сейчас невозможно точно это установить, но, вероятно, этот сувенир был куплен матерью Дороти в магазине Woolworth’s в Лондоне.