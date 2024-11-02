На аукционе в США продали бутылку самого дорогого бурбона в истории

Stitzel Weller Distillery — производитель бурбона Van Winkle Special Reserve. Основавший компанию Джулиан П. Ван Винкль по прозвищу Папаша начинал в 1893 году с того, что продавал бурбон как коммивояжер компании W.L. Weller & Sons. После отмены сухого закона, в 1935 году, по его инициативе компания W.L. Weller & Sons объединилась с заводом-поставщиком A. Ph. Stitzel Distillery, а он стал ее президентом. В этой должности от открыл новую винокурню Stitzel Weller Distillery в Шивли (Кентукки) и занимал пост руководителя бизнеса до 90 лет. Флагманским продуктом компании стал Old Fitzgerald, а ограниченный тираж бурбона был с игровым названием Old Rip Van Winkle, отсылающим к литературному персонажу Рипу ван Винклю из одноименного рассказа Ирвинга Вашингтона. По сюжету произведения, Рип проспал 20 лет, а потом проснулся в будущем. Эта история стала метафорой для выдержанного бурбона.