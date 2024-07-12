На аукционе Sotheby’s выставили на продажу скелет стегозавра

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке выставлен на продажу практически целый скелет стегозавра, возраст которого составляет 161 млн лет. Обнаруженного в Колорадо в 2022 году динозавра ученые прозвали Апекс. Об этом сообщает Associated Press.
Глава отдела науки и популярной культуры Sotheby's Кассандра Хаттон отмечает, что скелет Апекса достигает 11 футов (3,3 метра) в высоту и 27 футов (8,2 метра) от носа до кончика хвоста. Она также отметила, что стегозавр с его характерными заостренными спинными пластинами является одним из самых узнаваемых динозавров в мире.
По информации Sotheby's, Апекс был обнаружен в мае 2022 года на частной земле недалеко от города с говорящим названием Динозавр, штат Колорадо. Раскопки были завершены в октябре 2023 года.
Ученые полагают, что стегозавры использовали шипы на кончике хвоста для защиты, однако на останках Апекса нет следов боя. Зато есть признаки артрита — это значит, что Апекс благополучно дожил до преклонных лет.
Аукцион по продаже скелета состоится 17 июля. По оценкам аукционного дома, цена за стегозавра может составить $4−6 млн. Хаттон подчеркнула, что стегозавр такого калибра никогда раньше не продавался на аукционе.
Ранее ученые Портсмутского университета обнаружили на острое Уайт скелет динозавра, возраст которого составляет около 125 млн лет. Это самый полный скелет динозавра, найденный в Великобритании за последние 100 лет. Ученые назвали динозавра Comptonatus chasei — в честь места находки, Комптон-Бэй. По оценкам, динозавр весил около тонны и был размером с крупного самца американского бизона. Ископаемые следы в этом районе указывают на то, что динозавр мог быть стадным животным, обитавшим в поймах рек.