На аукционе Sotheby’s выставили на продажу скелет стегозавра

Ранее ученые Портсмутского университета обнаружили на острое Уайт скелет динозавра, возраст которого составляет около 125 млн лет. Это самый полный скелет динозавра, найденный в Великобритании за последние 100 лет. Ученые назвали динозавра Comptonatus chasei — в честь места находки, Комптон-Бэй. По оценкам, динозавр весил около тонны и был размером с крупного самца американского бизона. Ископаемые следы в этом районе указывают на то, что динозавр мог быть стадным животным, обитавшим в поймах рек.