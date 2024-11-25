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На аукционе продали рукопись рассказа и письмо Франца Кафки

Они ушли с молотка за €286 тысяч.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Спустя столетие после смерти Франца Кафки оригинальная рукопись на пяти страницах и письмо писателя были проданы на аукционе Christian Hesse Auctions в Гамбурге (Германия). Они ушли с молотка за €286 тысяч (~ 30, 9 млн рублей). Об этом пишет информагентство DPA.

Сообщается, что на продажу была выставлена рукопись рассказа Кафки «Первое горе» с автографом и сопроводительное письмо на трех страницах, датированное 1922 годом. Оно было адресовано соредактору журнала «Гений» Гансу Мардерштейгу. Долгое время считалось, что послание утеряно, однако в 1983 году его нашла семья Мардерштейга.

Франц Кафка — австрийский писатель еврейского происхождения. Умер от туберкулеза 3 июня 1924 года в возрасте 40 лет.

Известно, что немецкий аукционный дом Ketterer в скором времени выставит на продажу первое издание самого известного произведения Кафки — повести «Превращение» в оригинальной обложке. Начальная цена лота — €2500 (~ 270 тыс рублей).

Ранее рассказывали, что на аукцион выставили редкое издание сказки «Маленький принц».