На аукционе продали рукопись рассказа и письмо Франца Кафки

Сообщается, что на продажу была выставлена рукопись рассказа Кафки «Первое горе» с автографом и сопроводительное письмо на трех страницах, датированное 1922 годом. Оно было адресовано соредактору журнала «Гений» Гансу Мардерштейгу. Долгое время считалось, что послание утеряно, однако в 1983 году его нашла семья Мардерштейга.