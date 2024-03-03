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На аукционе продадут дверь из финальной сцены «Титаника»

Стартовая цена лота на торгах Heritage Auctions в США — 40 тысяч долларов. Это реквизит, выполненный на основе одного из самых известных обломков, который удалось сохранить после крушения корабля.
Источник: AFP 2023

Дверь, на которой спаслась Роза поразительно напоминает декоративную панель в стиле Людовика XV, которая хранится в Морском музее в Галифаксе, Новая Шотландия. Длина двери составляет 8 футов (около 2,44 метра), а ширина — 41 дюйм (примерно 1,04 метра).

Другой реквизит из фильма также продается на аукционе Heritage Auctions в США, в том числе штурвал корабля и шифоновое «купальное платье», которое носила Кейт Уинслет в финальных сценах фильма.

Год назад мы рассказывали о том, что Джек и Роза все-таки могли спастись вместе. Для этого Режиссер Кэмерон провел эксперимент во время съемок документального фильма, приуроченного к 25-летию со дня премьеры культовой ленты.

Также вчера стали известны новые подробности гибели участников экскурсии на «Титаник». Исследователям удалось обнаружить звуки, которые «изменили всё» в представлении специалистов о причинах трагедии.