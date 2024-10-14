На аукционе, посвященному сериалу «Игра Престолов», продали железный трон

С 10 по 12 октября на аукционе Heritage в Далласе (США) было представлено более 900 лотов с реквизитом из сериала HBO «Игра престолов». Среди экспонатов были доспехи, мечи, ювелирные украшения и даже знаменитый железный трон. Известно, что он был продан после шестиминутных торгов за $1,49 млн долларов (~ 143 млн рублей).
Сообщается, что аукционный трон — точная копия, изготовленная из пластика по образцу оригинального престола. Он был покрашен металлизированной краской и украшен драгоценными камнями. Оригинальный трон, который можно было увидеть на протяжении всего сериала, был расплавлен в финальной серии «Игры престолов».
Heritage Auctions заявил, что на аукционе в честь сериала всего было собрано $21,1 млн (~ 2 млрд рублей) от более чем 4500 участников.
Это необыкновенные сокровища, созданные обладателями премии «Эмми» дизайнерами по костюмам и реквизиту, которые неустанно трудились над адаптацией замечательных романов Джорджа Р. Р. Мартина. Люди хотели получить частичку волшебства «Игры престолов».
Помимо железного трона на аукционе было продано несколько других культовых «экспонатов» из сериала. Например, оригинальный меч Джона Сноу «Длинный коготь» ушел с молотка за $400 тыс (~ 38 млн рублей), а его костюм с тяжелым плащом-накидкой — за $337.500 (~ 32 млн рублей).
Ранее рассказывали, что картину, купленную за $50 на распродаже, оценили в примерно в $200 тысяч (~ 19,2 млн рублей).