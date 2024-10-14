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На аукционе, посвященному сериалу «Игра Престолов», продали железный трон

На аукционе Heritage железный престол, являющийся символом власти над Семью Королевствами, ушел с молотка после шестиминутных торгов за $1,49 млн долларов (~ 143 млн рублей).

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аукционы по продаже предметов наследия

С 10 по 12 октября на аукционе Heritage в Далласе (США) было представлено более 900 лотов с реквизитом из сериала HBO «Игра престолов». Среди экспонатов были доспехи, мечи, ювелирные украшения и даже знаменитый железный трон. Известно, что он был продан после шестиминутных торгов за $1,49 млн долларов (~ 143 млн рублей).

Сообщается, что аукционный трон — точная копия, изготовленная из пластика по образцу оригинального престола. Он был покрашен металлизированной краской и украшен драгоценными камнями. Оригинальный трон, который можно было увидеть на протяжении всего сериала, был расплавлен в финальной серии «Игры престолов».

В мире сериала железный трон — символ власти над Семью Королевствами. Согласно легенде, Балерион, дракон Эйгона I Таргариена, расплавил тысячи мечей побежденных врагов, вследствие чего и появился королевский престол.

Heritage Auctions заявил, что на аукционе в честь сериала всего было собрано $21,1 млн (~ 2 млрд рублей) от более чем 4500 участников.

Это необыкновенные сокровища, созданные обладателями премии «Эмми» дизайнерами по костюмам и реквизиту, которые неустанно трудились над адаптацией замечательных романов Джорджа Р. Р. Мартина. Люди хотели получить частичку волшебства «Игры престолов».

Джо Маддалена
исполнительный вице-президент аукционного дома Heritage

Помимо железного трона на аукционе было продано несколько других культовых «экспонатов» из сериала. Например, оригинальный меч Джона Сноу «Длинный коготь» ушел с молотка за $400 тыс (~ 38 млн рублей), а его костюм с тяжелым плащом-накидкой — за $337.500 (~ 32 млн рублей).

Ранее рассказывали, что картину, купленную за $50 на распродаже, оценили в примерно в $200 тысяч (~ 19,2 млн рублей).