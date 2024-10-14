На аукционе, посвященному сериалу «Игра Престолов», продали железный трон

С 10 по 12 октября на аукционе Heritage в Далласе (США) было представлено более 900 лотов с реквизитом из сериала HBO «Игра престолов». Среди экспонатов были доспехи, мечи, ювелирные украшения и даже знаменитый железный трон. Известно, что он был продан после шестиминутных торгов за $1,49 млн долларов (~ 143 млн рублей).